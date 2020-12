El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado una entrevista a Telecinco en la que se ha mofado de quienes alertan de la deriva de su gobierno. Para Sánchez, hay que "empatizar con la soberanía que lo pasa mal" y no hablar de "gobierno socialcomunista": "España no se ha roto, no hay una dictadura, no han venido los bolcheviques". En su opinión, rechazar sus presupuestos supone no estar centrado en los problemas de la gente: "Es como dejar un barco sin motor ni timón en la peor tormenta del siglo", ha dicho.

Sánchez ha evitado referirse directamente al apoyo de Bildu para sacar pecho por el respaldo a sus cuentas de diez grupos de la cámara: "¿Qué quiere la oposición? ¿Que no haya estado de alarma? ¿Que no haya presupuestos? No gana nadie", ha dicho sobre el rechazo a sus cuentas. En su opinión, lo que "subyace" al no del PP es que "no ha asumido la derrota electoral".

"Da la sensación de que si gobierna el PP es legítimo, y si no, viene una supuesta conspiración judeomasónica" de "un gobierno comunista bolivariano", ha repetido el presidente, que ha achacado esas críticas a "posiciones lunáticas" que "no tienen nada que ver con la realidad que viven los ciudadanos". "Hay un discurso de odio que se proclama por parte de ciertas fuerzas políticas" y "figuras de medios de comunicación", ha continuado el presidente, antes de decir que cuando oyen que "va a haber un régimen social comunista chavista soviético hay gente que lógicamente se asusta y se preocupa, pero es irreal". "Defendemos la Constitución del primer artículo al último", ha dicho.

Preguntado en concreto por la monarquía, Sánchez ha dicho que "no está en peligro" en España y que "con transparencia" se llegará hasta el final de las investigaciones del rey emérito "respetando sus derechos como contribuyente" ante la Agencia Tributaria.

Preguntado por una hipotética vuelta de Juan Carlos I a España por Navidad, Sánchez ha dicho que debe ser Casa Real la que comunique su posición sobre este tema y ha recalcado que es importante respetar la presunción inocencia" del rey emérito. Además, ha insistido en que hay que ser "conscientes" de que se "juzga a personas y no a instituciones", por lo que conviene "no mezclar" .

"La monarquía no está en peligro. Así de rotundo lo digo", ha contestado Sánchez al ser preguntado por unas declaraciones de Pablo Iglesias a favor de la república.