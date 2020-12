La diputada vasca del Partido Popular, Beatriz Fanjul, ha denunciado este jueves en las redes sociales que el Ayuntamiento de Lejona, gobernado por el PNV, ha dirigido una misiva navideña a los niños de la localidad en la que les abronca por escribir sus cartas en castellano y les amenaza con quedarse sin regalos si no las redactan "en euskera".

El departamento de cultura de ese consistorio ha puesto en marcha esta iniciativa con la que han publicado una carta para los niños haciéndose pasar por el 'Olentzero' (personaje de la tradición navideña vasca que reparte regalos), su mujer y su burro.

En la misiva, escrita en castellano, amenazan a los niños con que si no escriben "en euskera", se podrían quedar sin regalos: "Debo daros un tirón de orejas, ya que los tres sabemos que la mayoría sabéis euskera pero aún así, recibimos muchas cartas en castellano. Nosotros por contra, casi no sabemos castellano y tenemos que hacer un esfuerzo terrible para entenderlas, algunas veces no lo conseguimos y nos quedamos sin poder leerlas y sin enterarnos de vuestros deseos y aventuras...así que este año, esperamos recibirlas en euskera para poder leerlas".

"Debo daros un tirón de orejas, ya que los tres sabemos que la mayoría sabéis euskera pero aún así, recibimos muchas cartas en castellano". El ayuntamiento de Lejona jugando con la inocencia de los niños. Miserable. pic.twitter.com/JsGQe7VEiu — Bea Fanjul (@bea_fanjul) December 10, 2020

En declaraciones a Libertad Digital, Fanjul explica que "la carta es la definición gráfica de lo que es el nacionalismo y a lo que aspira: una herramienta que moldea mentes y conciencias a su antojo para su propio interés. Sin importar las edades. Es mezquino y sin escrúpulos.En tiempos de pandemia, gastan el dinero de todos, amenazando a los niños sin regalos si no escriben sus cartas en euskera".

"Es triste y lamentable que tengan que recurrir a semejantes tretas, pero lo único positivo es que los retrata, una vez más. El PP va a estar en frente siempre. Ya no solo por defender a España frente a las manipulaciones nacionalistas, sino en esta ocasión, para que no se utilice a quienes no pueden defenderse para seguir perpetuando el chiringuito nacionalista", añade la diputada vasca.