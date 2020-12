Las entrevistas de trabajo de Podemos: "A ver, chaval, ¿tú qué golpe has dado en la vida?"

El Mundo

"El Rey emérito sopesa regresar a España tras su regularización fiscal". A ver si alguien le hace entender a este señor que no puede volver. Que solo esta creando problemas a su hijo y dándoles razones a quienes quieren cargarse la monarquía. Que tío más cabezota. "Una regularización que puede borrar el delito fiscal, pero no el inquietante dinero recibido", dice Carlos Segovia. Ni el descrédito que ha provocado en la institución, que es lo peor.

A Felipe VI "cabe reconocerle más paciencia que al Santo Job", dice Eduardo Alvarez. "Como los Iglesias y los Rufianes dan por hecho que el Monarca es de Vox y que suscribe la majadera misiva" de los militares jubilados, "se frotan las manos a sabiendas de que está obligado a callar para así acusarle de respaldar a estos nostálgicos neogolpistas". Mientras, "los más próximos en lo ideológico a estos últimos aseguran, a su vez, que la Reina es podemita. Qué divertidas se antojan las veladas en Zarzuela". En eso sí que representan a la España real.

Rosell editorializa sobre el traslado de inmigrantes a la península. "Se trata de una actitud irresponsable y desleal tanto con los gobiernos autonómicos como con nuestros socios comunitarios, ya que una vez que aterrizan, estos sin papeles dejan de estar custodiados y tutelados por el Gobierno, pasando a formar parte de las redes ilegales de inmigración en toda Europa. Justo la promesa que recibieron de las mafias de inmigrantes, que podrán así seguir engordando su lucrativo negocio gracias al efecto llamada de estos traslados".

"Marlaska desoyó durante meses las peticiones de ayuda del Gobierno canario, convirtiendo las islas en una nueva Lampedusa. Y no ha logrado devolver a los inmigrantes a sus países de origen, especialmente a Marruecos, de donde son la mayoría. En su lugar, incurre en chapuzas de efectos imprevisibles". Qué calamidad de gobierno.

El País

"Juan Carlos I paga 678.393 euros a Hacienda para evitar una causa judicial". Parece que es lo único que le importa, el papelón que le ha dejado a su hijo se la trae al pairo.

En una improvisada entrevista en Telecinco, Pedro Sánchez se erigió ayer en protector de la Monarquía. "La Monarquía no está en peligro". Pobre Felipe. Si a mí me dice Sánchez que no estoy en peligro, me hago un 'pies para qué os quiero'.

"El presidente asegura que el Gobierno defenderá el pacto constitucional de 1978, y eso incluye que la forma de Estado es la monarquía parlamentaria". "Ni va a haber en España un régimen bolivariano soviético ni vamos a volver al régimen franquista. España no se ha roto, no vienen los bolcheviques, tampoco la dictadura como dicen algunos". Que un presidente del Gobierno tenga que aclarar estas cosas es para preocuparse. Y más aún tratándose de un embustero patológico. Y llamó "lunáticos" a los que llaman socialcomunista al Gobierno, pese a que así se refiere a él su socio. Si Sánchez es socialista e Iglesias comunista, el gobierno es socialcomunista, eso es de cajón.

"Lo que hay es un discurso de odio irreal que se proclama por parte de algunas tribunas políticas y medios de comunicación. Cuando la ciudadanía escucha decir que va a haber un régimen bolivariano se asusta, pero eso es irreal". Esto suena a amenaza hacia los medios que denuncian la deriva autoritaria del Gobierno. Y eso lo ha hecho hasta Cebrián. ¿Se está preparando para aplicar la ley de la verdad a los medios críticos?

ABC

"Don Juan Carlos pacta pagar al fisco para preparar su vuelta". Y dale molinos. Que no, que no va a pisar Zarzuela, que se olvide. ¿Tan mal se vive en los Emiratos Árabes?

"La regularización supone objetivamente el reconocimiento expreso de don Juan Carlos de haber incurrido en una conducta reprochable desde una perspectiva administrativo-fiscal, y a priori debería quedar zanjada cualquier otra responsabilidad que pudiera atribuírsele, sobre todo en el ámbito penal. En cualquier caso, el daño moral a la Corona y a su propia imagen está hecho, porque la conducta que le ha movido ahora a saldar cuentas con Hacienda no deja de ser incompatible con la exigencia de ejemplaridad que siempre debió tener don Juan Carlos como jefe del Estado, y también después", dice el editorial del periódico monárquico. "Don Juan Carlos no se ha comportado como debería. Sí, pero nadie podrá borrar el pasado ni atribuirse por ello el derecho de dañar a don Felipe". Pues para proteger a don Felipe lo mejor es que desaparezca de las portadas de los periódicos y deje de dar titulares. Que se esté quietecito allá donde esté y cuanto más calladito, mejor.

La Razón

"La coalición se abre a legislar el estatus del Rey". ¡Podemos legislando sobre la Corona, que Dios nos ampare! Dice el editorial que causa "perplejidad y prevención que unos representantes políticos que se definen como, republicanos unos, y separatistas otros" preparen una ley sobre la Corona.

"Nos tememos que lo que se busca es la desnaturalización de la Monarquía parlamentaria por la puerta de atrás". Eso siendo optimistas, si fuera por Podemos les harían lo que Lenin a la familia del zar, como ha confesado Enrique Santiago.

José Antonio Vera advierte de que "debería andarse con cuidado Pedro Sánchez, porque no es lo mismo regular la Monarquía en alianza con Podemos, que solo pretende destruirla, que hacerlo con quienes, como el PP y Cs, podrían poner sentido común" en cualquier cambio que se quiera introducir. "El emérito no ha huido, lo han echado y no le quieren dejar volver, ni siquiera para estar con su familia por Navidad". ¿La familia? Si aprecia en algo a su familia cuanto más lejos de ella mejor. Como dice Pablo Molina, "Campechano no es El Almendro".

Y, dejando ya al emérito para no hacerle más el juego a Podemos, hablemos de Podemos. Chapu Apaloaza comenta el último fichaje de la formación comunista, el atracador de bancos Luis Nieto. "Había otro candidato que no había sido atracador y terrorista, pero eligieron a este", ya conocemos la fascinación que sienten los podemitas por la violencia y el delito.

"Sabíamos que algunos políticos acabarían en la cárcel, pero no imaginábamos que vendrían de ella". Jajaja, qué graciosillo este Chapu. "Se quejaban de que llegaban al escaño sin dar ni golpe", juajuajua. "Cómo me priva esta idea del Congreso de los Diputados como espacio de reinserción", sigue choteándose.

"No sé qué hacemos buscando talento en las universidades estando las cárceles llenas de futuros lideres. Ya imagino a mis hijos el día de mañana en una entrevista de trabajo sentándose delante de un señor director de personal que de pronto les pregunta: A ver, chaval, ¿tú qué golpe has dado en la vida?". Jijji, un poco de humor siempre viene bien.