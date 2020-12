Podemos rechaza incluir en el caso Villarejo los chat de Calvente sobre su "connivencia" con la Fiscalía

Podemos rechaza incluir en el caso Villarejo los chat del exletrado de la formación, José Manuel Calvente, que evidencian la "connivencia" de sus abogados con la Fiscalía Anticorrupción. La defensa del comisario Villarejo solicitó al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, incorporar a la causa los mensajes del equipo jurídico del partido presentados por Calvente en el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid.

Dicho Juzgado archivó en julio la querella presentada por acoso sexual por la abogada de la formación morada, Marta Flor, contra Calvente. Estos mensajes demostrarían la supuesta complicidad entre Podemos y Anticorrupción en varias piezas de la causa como el caso Dina o las investigaciones al BBVA o Iberdrola. De hecho, se llegó a abrir una investigación al fiscal Ignacio Stampa por presunta revelación de secretos.

En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Podemos señala que la petición de incorporar los mensajes de Calvente a la causa de Iberdrola "no guardan absolutamente ninguna relación con el objeto de investigación".

"El objeto de dicha investigación no guarda conexión alguna relevante, a salvo de que aquí Podemos ejerce la acción popular y allá es objeto de investigación por un presunto delito electoral. Por tanto, la prueba aportada por cualquier parte en dicho procedimiento versará sobre unos hechos y participes absolutamente inconexos y radicalmente diferentes a los de esta Pieza Separada, lo que determina su impertinencia y, como efecto derivado forzoso, su inutilidad", añade.

Según el escrito, la petición de la defensa de Villarejo "pretende únicamente sembrar dudas sobre la legitimidad de la actuación del Ministerio Fiscal en esta Pieza. El recurrente pretende abrir una investigación paralela y diferente a la que se está llevando en esta pieza separada".

"Tal voluntad de deslegitimación no puede conocerse en este proceso, ni por razones materiales ni procesales. Materialmente, porque la mera publicación de informaciones periodísticas no puede justificar sin más la apertura de investigaciones penales ni, por lo tanto, el acuerdo de diligencias de investigación encaminadas a dicho fin. Procesalmente, porque tales valoraciones no podrían ser en ningún caso objeto de investigación en este foro por absoluta falta de conexidad, sino que deberían ser sustanciadas autónomamente en procedimiento y órgano jurisdiccional aparte", apunta la formación de Pablo Iglesias.

En los mensajes del chat jurídico de Podemos, Marta Flor se refería al fiscal Stampa como "Ironman" y en ellos aseguraba que el representante de Anticorrupción le había informado "extraoficialmente" de algunas partes de la investigación presuntamente secretas.

La declaración judicial de Calvente

Podemos también rechaza incorporar la declaración judicial que realizó Calvente en el marco del caso Dina (pieza 10 del caso Villarejo) en otras piezas de la causa. Según la formación morada, "la impertinencia es también manifiesta: El Sr. Calvente fue llamado a declarar en la Pieza 10 Dina a raíz de unas noticias periodísticas donde los periodistas firmantes aventuraban supuestas actuaciones antes de la incoación de esta Pieza Separada y de la propia Pieza Principal, y antes incluso de las Diligencias de investigación fiscales iniciales de esta causa".

"Es notorio que tampoco existe una conexión subjetiva ni objetiva de dichos hechos con los hechos investigados en la Pieza Separada 10, como ya declaró la Sala de la Audiencia Nacional. Si dichos hechos no guardan conexión procesal con dicha pieza 10, con mayor razón se hallarán desconectados de esta pieza separada 17 (caso Iberdrola). Señalemos finalmente que la defensa del recurrente aún no ha acertado a desgranar por qué estas diligencias pueden de cualquier modo iluminar las circunstancias y partícipes en las contrataciones que la mercantil Iberdrola hizo del Sr. Villarejo", concluye.

En su declaración ante el magistrado Manuel García Castellón, Calvente afirmó que "el montaje" en el caso Dina "era una cosa del señor Iglesias". Según el exletrado del partido, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la cúpula del partido urdieron "una patraña" y el propio Iglesias "mintió" al magistrado instructor durante su declaración del pasado mes de marzo de 2019.