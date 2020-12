Cruz Roja reconoce que ya ha trasladado a más de 3.000 inmigrantes gracias a los salvoconductos de Interior

Mientras el Ministerio del Interior se niega a dar cifras sobre los inmigrantes que han sido derivados a la península desde Canarias, Libertad Digital ha podido confirmar que solo Cruz Roja habría trasladado ya a más de 3.000 ilegales en lo que va de año. Así nos lo ha reconocido personalmente José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de inclusión social de la ONG.

A esa cifra habría que sumar, además, los sin papeles que han conseguido llegar a la península por otros medios, ya que la organización niega haber tenido nada que ver, por ejemplo, con el traslado de más de 200 inmigrantes a Granada y más de 400 a la Comunidad Valenciana.

Sánchez Espinosa confirma, no obstante, que todas las personas que han viajado con la ayuda de Cruz Roja lo han hecho con la autorización de los ministerios de Migraciones e Interior. Así, los traslados son consensuados en primer lugar con el departamento que dirige José Luis Escrivá, pero después es el Ministerio de Grande Marlaska el que ha de dar el visto bueno.

"Están autorizados por Interior porque necesitan tener un salvoconducto para poder viajar a la península", explica el portavoz de la ONG. Según su testimonio, es la Policía la que los firma, pero "Policía no emite ningún salvoconducto si no está autorizado con anterioridad".

Este mismo viernes, Grande Marlaska se ha visto obligado a reconocer la existencia de estos permisos desvelados por Libertad Digital. Sin embargo, se ha justificado alegando que únicamente se conceden a "colectivos susceptibles de tener protección internacional". Sánchez Espinosa coincide en este extremo y asegura que se trata de mujeres embarazadas, familias con menores a cargo, enfermos, discapacitados o solicitantes de asilo.

Sin embargo, llama la atención que en el listado de vuelos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la inmensa mayoría sean hombres de entre 20 y 25 años. Cuando le interpelamos por este extremo y le preguntamos que a qué situación de especial vulnerabilidad responden estos perfiles, el responsable de inclusión social de Cruz Roja reconoce que hay otro grupo al que también se traslada con frecuencia a la península: el que conforman aquellos inmigrantes que proceden de países con los que el Gobierno no ha firmado ningún acuerdo de repatriación.

El portavoz de la ONG asegura que aquellos que proceden de Marruecos, Mauritania o Senegal pueden ser devueltos a sus lugares de origen sin problema. Sin embargo, muchos países subsaharianos, como pueda ser Mali, carecen de acuerdos de colaboración con el Gobierno, por lo que es evidente que su estancia en las islas no va a ser temporal. "Hay gente que sabes que lleva mucho tiempo en Canarias, que sabes que no hay opciones de que puedan ser repatriados y que la única opción es que estén en la península", explica.

En declaraciones a Libertad Digital, Sánchez Espinosa también aclara otro polémico asunto: "Los billetes de avión los compramos nosotros, dentro de la financiación que tenemos por parte del Gobierno para hacer este trabajo". Se refiere así a las subvenciones que Cruz Roja recibe cada año por parte de los distintos ministerios.

El enigma de los traslados a Granada y a Valencia

Sin embargo, el portavoz de la ONG niega cualquier vinculación con los vuelos que el pasado fin de semana trasladaron a más de 200 inmigrantes a Granada: "Nosotros no tenemos capacidad de poder reservar en un vuelo 75 personas". ¿Y entonces cómo han podido llegar esos inmigrantes?, le preguntamos. "Ahí si es verdad que esa pregunta no te la pueda contestar, no tenemos la menor idea -reconoce de inmediato-. Hemos oído también algunas cosas de Valencia y no tenemos la menor idea. No sabemos si han podido viajar por sus propios medios, si tenían pasaporte…".

Para asegurarnos de su respuesta, le pedimos que nos aclare si Cruz Roja tampoco tienen nada que ver con los más de 400 inmigrantes que llegaron a Valencia el pasado fin de semana. "Nada", responde tajante. ¿Cómo han llegado entonces hasta allí? Si una de las oenegés más importantes de nuestro país no tiene capacidad para reservar tantos billetes juntos… ¿Quién puede hacerlo?