Interior dice que los traslados de inmigrantes son "muy esporádicos", pero se niega a dar cifras: "No tenemos ese dato"

Tras la polémica originada con el traslado de inmigrantes a la península, el Ministerio de Interior envió un comunicado a última hora de este jueves, asegurando que el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska "no organiza, ni gestiona, ni financia" este tipo de viajes. Sin embargo, dejó fuera un verbo en el que se ha demostrado que está la clave de todo este asunto. Para entenderlo, solamente hace falta recordar la frase con la que un policía resumía a Libertad Digital todo el entramado: "Interior autoriza, Cruz Roja organiza".

Después de que este periódico revelase que el Ministerio había facilitado salvoconductos a los ilegales de Canarias para que pudieran viajar a la península, este viernes Marlaska no ha tenido más remedio que reconocer que efectivamente sí ha autorizado traslados. Sin embargo, según su versión, éstos serían muy puntuales: "Únicamente el Ministerio ha dado autorización a traslados muy esporádicos a península desde Canarias y como consecuencia de aquellos colectivos vulnerables, aquellos colectivos susceptibles de tener protección internacional".

Tras escuchar sus palabras, este periódico se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa del ministro a través de su correo electrónico para tratar de entender por qué se aferra a una excepcionalidad que, a priori, no parece concordar con los cientos de traslados que LD ha podido confirmar que se habrían producido desde el pasado 6 de octubre.

En primer lugar, hemos querido aclarar qué considera Marlaska "colectivos susceptibles de tener protección internacional", pero, en vez de respondernos directamente, el Ministerio ha optado por remitirnos a la propia legislación española. Así, tal y como se puede consultar en la propia web de Interior, estaríamos hablando de los siguientes colectivos:

Los refugiados, es decir, las personas que tengan un temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. Los extranjeros que no son refugiados, pero que no pueden regresar a su país de origen por existir motivos fundados de que suponga un riesgo real de sufrir alguno de estos daños: condena a pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes, y amenazas graves contra la vida o la integridad como consecuencia de situaciones de violencia indiscriminada.

En todo caso, en dicho correo electrónico, el departamento de prensa del ministro nos aclara que una persona es susceptible de tener protección internacional "de forma individual, en función de las circunstancias concretas, y no por nacionalidad de origen". Un aspecto interesante a tener en cuenta, ya que, tal y como ha podido corroborar documentalmente Libertad Digital, el pasado 25 de noviembre, por ejemplo, un total de 66 malienses fueron trasladados a la península. ¿Todos ellos cumplían las condiciones a las que apela Marlaska?

A pesar de no responder a las preguntas concretas que habíamos planteado, el Ministerio se ha esforzado en remarcar una vez más que "Interior no realiza traslados de personas, solo autoriza puntualmente los perfiles concretos". Recogiendo el guante de tal afirmación, la siguiente cuestión que le planteamos es "cuántos perfiles concretos se han autorizado puntualmente". Y la respuesta no ha podido ser más sorprendente: "No tenemos ese dato".