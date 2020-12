Rosa Díez: "La perversión de Sánchez podría necesitar tratamiento clínico"

Rosa Díez habló anteriormente en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico de la triada oscura de Pedro Sánchez, caracterizada por una personalidad "maquiavélica, narcisista y psicopática". Sin embargo, se ha preguntado si "esa personalidad puede llegar a mutar y provocar que el individuo comience a hacer el mal sin sentir ningún tipo de remordimiento".

Díez ha subrayado que "los actos de Sánchez no pueden ser solo incompetencia, no puede ser solo incompetencia permitir o estimular las manifestaciones a sabiendas del riesgo del virus, ocultar informes para que la gente acudiera en masa a infectarse, negar la utilidad de las mascarillas, negarse a hacer test, negarse a hacer test en Barajas, no permitir hacer test en farmacias, permitir la llegada masiva de ilegales a Canarias y distribuirlos luego por el resto de España...".

Por tanto, "si no es sólo incompetencia" Rosa Díez se pregunta "¿es que nos quieren muertos?". De hecho, esa situación también es trasladable a la economía "con ERTE que no se cobran, autónomos ahogados, ayudas a empresas congeladas... ¿es que nos quieren arruinados?". La respuesta es que "no es sólo incompetencia sino maldad" ya que "hay una pulsión psicopática y perversa en el Gobierno presidido por Sánchez".

Rosa Díez ha contado que "he consultado a un experto y me dice que en psiquiatría y psicología no se habla de bien y mal porque son subjetivos, pero existe un concepto para definir a los que disfrutan haciendo el mal a sabiendas de que está mal y hace daño a personas y se llama perversión". Además ha señalado que es a donde se llega cuando "el individuo que se deja llevar por su perversión no percibe la sensación de rechazo, si se siente impune y dueño de la vidas ajenas".

Si "el comportamiento maligno es remunerado socialmente y él siente que goza de impunidad, la ruptura moral se vuelve adictiva, le embriaga el poder, hacer el mal y sentirse un Dios y "termina por no aceptar las normas ajenas sino que pone las suyas propias". En este sentido, "Sánchez empezó comportándose como un psicópata a secas pero, ya sea porque entre los personajes con los que se codea haya más de un perfil de perverso aunque él los llame valientes y patriotas o por una desviación de la personalidad que no se ha tratado, ha empeorado".

"Observando lo que hace Sánchez, podríamos llegar a la conclusión de que estamos ante un caso en el que al comportamiento derivado de esa personalidad definida como la triada oscura se le ha incorporado un cuarto factor, la perversión". Rosa Díez ha sido clara, "estamos ante un presidente del Gobierno de España que ha de ser juzgado política y penalmente por haber traicionado la democracia y encabezar y promover la demolición del sistema constitucional" que "lo hace además con tanto desahogo que podríamos pensar que además necesita un tratamiento clínico".

Por último se ha preguntado "qué puede salir bien con un gobierno perverso y psicopático" y ha hecho un llamamiento a "no callarse", pese a las amenazas del Gobierno.