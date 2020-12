Rebelión contra 'La Sextita' de Cintora, la "prensa del movimiento" de Sánchez

El Mundo

"Sánchez chantajea a Casado con anular el CGPJ si no lo renueva". "La obsesión de Sánchez por el Poder Judicial no cesa", dice el editorial. Hasta tal punto que incluso se ha dignado a llamar al líder de la oposición para advertirle. "Si Casado no se aviene al cambalache en los términos deseados por Moncloa", el PSOE y su banda no se pararán en barras y asaltarán la justicia. Es lo que tiene gobernar con una panda de delincuentes como Podemos, los proetarras, los golpistas, todos ellos con problemas con la ley.

Rosell está hasta las narices de televisión española y la acusa de abanderar "la más fiera campaña contra la Familia Real que se recuerda. Resulta difícil de creer hasta qué punto el sectarismo se ha adueñado de la televisión pública y cómo se ha convertido en un altavoz ideológico para desprestigiar a la Monarquía y tratar de tumbarla".

El colmo ha sido meter al ultra Cintora, "despedido en su día de Mediaset por falta de independencia", cómo será el elemento. Vamos, que Ferreras a su lado es un ejemplo de profesionalidad e imparcialidad.

"Los enfoques de los reportajes o las tertulias, los entrevistados escogidos o incluso las supuestamente graciosas encuestas ciudadanas delatan un sesgo obsceno, que pasa por el ataque demoledor a don Juan Carlos, abusando del sensacionalismo más hiriente, confundiendo los hechos con las opiniones y pasando por alto consideraciones tan básicas como la presunción de inocencia. Allí solo se da cabida a voces antimonárquicas".

"TVE es un apéndice de Podemos, un arma para socavar las instituciones que consagra la Constitución". Ya lo avisó Iglesias, a mi dadme las televisiones. "Todo vale para unos informativos en horas bajas controlados por Enric Hernández, que ha puesto su antigua condición de periodista al servicio del sanchismo. El comisario de Sánchez, como lo define el entorno de Podemos, no podría haberse sumado a la campaña de acoso y derribo contra la Monarquía sin la venia de un presidente que muestra tanto cinismo como inquietante irresponsabilidad". Y con el dinero de todos.

Federico Jiménez Losantos constata que "el día 6, el único partido que en todo el territorio nacional hizo un alarde de apoyo a la Constitución fue Vox". "El PSOE continuó minando el régimen que dice defender. Ahora no afrenta al Rey directamente, como cuando lo vetó en la entrega de despachos judiciales en Barcelona. De eso se encarga su socio de Gobierno Podemos, hijo del FRAP y del régimen narcogenocida de Venezuela, que ha invertido todas sus luces intelectuales en un vídeo comparando a la Monarquía constitucional con la serie Narcos, hazaña aireada por las televisiones públicas y privadas, que son la auténtica base de masas del naciente régimen totalitario. Los golpistas catalanes y el partido de la ETA, socios parlamentarios de Sánchez junto al PNV, quemaron retratos del Rey y banderas nacionales, que así respetan nuestra Constitución". Un clásico. Con la diferencia de que antes eran cuatro mindundis y ahora están en la dirección del Estado.

El País

"Las batallas internas se multiplican en el Ejecutivo por la agenda social". "La intención no disimulada de Pablo Iglesias es diferenciarse del PSOE y ganarle batallas sociales, apretándole en su zona sensible. El malestar es creciente, pero los socialistas de momento dan la batalla en privado". ¿En privado? Los socialistas están acojonados con Iglesias y se les nota a la legua. Pero no saquen el champán esperando que esta siniestra coalición estalle. "La batalla no es para romper". Entonces no hay batalla. Iglesias manda. A Iglesias hay matarle políticamente o les matará él, no hay otra.

No puede faltar la embestida diaria contra Ayuso. Hoy le toca a Manuel Jabois por la campaña contra la covid. Dice que no nos merecemos que "una campaña te llame 'asesino'", ni que los carteles en las calles y en el metro digan que tu conducta ha sido la causa del entierro de tu abuela o de que tu padre esté intubado. A ver si no solo hay que aguantar que el virus nos mate o nos confine, sino que nos convierta en asesinos". Jabois, chiquillo, pues como las campañas de tráfico o los carteles de las cajetillas de tabaco, tampoco es para tanto, llega un momento en que ni lo ves.

Pero le ha dado fuerte. "Una de las características de este virus es su perversidad. Provoca, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid realice una campaña diciendo que una "ronda de chupitos tumba a tu abuelo", o "si sales de fiesta, la próxima parada puede ser el tanatorio", actividades todas ellas no solo permitidas sino alentadas, con acierto, por la propia Comunidad: activar la hostelería, dinamizar la economía". A ver, corazón, se trata de llamar a la prudencia, nada más. Anda, tómate una tila.

Pero está entusiasmado con su desvarío. "Madrid tiene razón al advertir de las consecuencias de eso, pero igual razón tendría en colgar carteles diciendo que otra ronda de cafés tumbaría a tu padre con la imagen de un señor de 57 años levantando una cucharilla con cara de no saber por dónde le está viniendo la hostia. Yo entiendo que lo fácil siempre es señalar a la juventud, pero hombre, no hasta el punto de endosarle el crimen. Salva a tu abuelo. Salva el bar. Y, pase lo que pase, será culpa tuya. Se puede y se debe concienciar, pero no se puede ni se debe juzgar, mucho menos para dictar sentencia de homicidio involuntario". "Como no todos podemos contagiar sólo a una persona, sería más exacto llamarnos 'asesinos en serie'". Jabois, ¿cuántas rondas de chupitos te has tomado?

ABC

"Los socios de Sánchez celebran con insultos a los jueces la reforma judicial". Luis Ventoso también se revuelve contra la "prensa del movimiento", como acertadamente llama Hughes a las telepodemos. No quiere soltarle la pasta al "nuevo magazine 'progresista' previo a los telediarios del mediodía, imitación de La Sexta con la que TVE va convirtiéndose en La Sextita. Mediaset, que no tira precisamente a la derecha, relevó en su día al responsable de ese programa por sectario, recordándole que el objetivo era "informar, que no formar, a los espectadores" y que "los presentadores han de tratar la información de manera objetiva".

Y Sostres se suelta la melena con Ayuso. "La dirección del PP evita apoyar a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de los populares madrileños y me pregunto de qué creen que van a comer cuando la presidenta de la Comunidad lo sea del Gobierno y del propio partido". O ya puestos jefa del Estado, que tal y como va la cosa no es descartable.

"Yo siento una franca simpatía e incluso un gran afecto personal por Pablo Casado, pero nunca va a ser presidente, porque no hay suficiente gente que le quiera, porque carece de instinto político y de la fuerza para unir a la derecha. No se te da bien, Pablo, y yo lo siento", así, sin anestesia.

"Sólo la presidenta Ayuso tiene la fuerza y el instinto para unir a la derecha, para pastorearla. Pablo Casado ha tenido tiempo de sobra para entender lo que para cualquiera con dos dedos de frente es evidente, y es que nunca será presidente". Así que le pide que se aparte y favorezca el liderazgo de Ayuso. "Pablo Casado no está ya en condiciones de evitar que la presidenta de Madrid lidere. Sólo puede decidir si se va 'sin tutelas ni tutía' o da un último espectáculo de impotencia haciéndonos a todos la noche más larga". Claro, claro, es justo lo que está pensando Casado. Otro que se ha pasado con los chupitos.

La Razón

El periódico daba por hecho que el emérito volvería por Navidad sí, sí o sí y hoy rectifica, la cosa se pone fea. "La tensión política complica la vuelta de Juan Carlos I en Navidad".

Dice el editorial que Iglesias ha obligado al PSOE "a votar con los partidos de la aborrecida derecha" para "excitar la supuesta alma republicana de sus bases más militantes, y, por otro, desgastar al propio presidente del Gobierno a la hora de capear las propuestas legislativas de aurora boreal que le plantean sus coaligados", con la comisión de investigación sobre el emérito. ¿Y si el discurso de votar con la derecha se lo dejamos a Iglesias y sus amigos?

"Tal vez, Pablo Iglesias crea que la política de la radicalidad y la demagogia puede ensanchar su campo electoral, incluso, a costa de los socialistas, pero mucho nos tememos que los hechos indican lo contrario". ¿Los hechos indican lo contrario? Pues yo diría que es la radicalidad y la demagogia quien está en el gobierno.

Marhuenda también da consejos a Casado en la pugna por Madrid. "Ayuso fue una clara y acertada apuesta de Casado". "Ayuso ha sido el blanco inmisericorde de una tenaz campaña de acoso y derribo que se ha saldado con un sonoro fracaso. La izquierda tropieza siempre en la misma piedra como consecuencia de su arrogancia y soberbia. Casado tiene que aprovechar el tirón que tienen los barones en beneficio del proyecto nacional, porque son la expresión de la eficacia del Partido Popular", y no poner palos en las ruedas, como hace su amigo Teodoro.

"No hay ninguna razón para que Ayuso no sea la presidenta del partido en Madrid". "Lo que caracteriza a un buen líder no es su individualidad, sino la capacidad de rodearse de un buen equipo y Casado lo tiene". Pues ya es hora de que nos lo vaya presentando porque al margen de Ayuso no se ve a nadie.