Sesión maratoniana en el Congreso de los Diputados donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para rendir cuentas por vez primera desde el inicio del estado de alarma hace dos meses en el mes de octubre, los últimos debates del Consejo Europeo, y la última última sesión de control antes de las vacaciones de Navidad.

Unas fiestas ante las que Pedro Sánchez ha pedido prepararse porque "sólo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad" y ha abierto la mano a "endurecer el Plan de Navidad" ante los datos "preocupantes" que se están registrando en los últimos días. "Si hay que endurecer el Plan de Navidad no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer el Pan de Navidad porque no podemos relajarnos".

Sánchez pidió "un último esfuerzo a la sociedad española" porque "hemos luchado mucho todo el año" y confió en que "nos queda un trecho aún por recorrer pero empezamos a ver la luz al final del túnel". Pero en esa homilía navideña, el jefe del Ejecutivo se permitió la licencia de encontrar un nuevo enemigo de la pandemia: el consumismo. "Es verdad que el consumismo ha desvirtuado parte del sentido de la Navidad pero ése es el sentido de los regalos, transmitir afecto" y "más allá de las creencias de cada cual, son unas fiestas de afecto".

En consecuencia, el presidente recomendó "actuar como si todos estuviéramos contagiados porque no sabemos si estamos contagiados" y "disfrutar de la Navidad en casa" para poder atajar el camino de salida al coronavirus porque "nos quedan enormes desafíos por delante".

Euforia económica

Se refirió en este sentido al terreno económico en el que aseguró que el Ejecutivo "no ignoramos las dificultades que atravesamos , ni ocultamos las amenazas que todavía nos acechan, ni minimiza los obstáculos a los que nos enfrentamos como país porque creemos en España" porque "a pesar de todas las conmociones que nos acechan, la resiliencia de la economía es encomiable, ahí están los datos. A pesar de todas las conmociones de los últimos meses, hemos conseguido alcanzar un crecimiento del 16,7%., muy por delante del 13 % que auguraban los analistas, y hemos recuperado 578.000 empleos desde el peor momento de la crisis sanitaria.