Duro alegato del dramaturgo Albert Boadella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra la Cataluña actual. Boadella se ha mostrado muy crítico con Sánchez, de quien ha dicho que representa una "patología peligrosa". También ha dicho que no representa al PSOE y que sus intereses son otros. Así ha censurado el intento de acercamiento de Inés Arrimadas. "Yo no hubiera tenido contacto con ese señor", ha apuntado.

En cuanto a la Cataluña actual, ha manifestado que "yo he conocido una Cataluña donde imperaba la pluralidad, el buen entendimiento, el gusto por las acciones culturales diversas, donde la amabilidad, el buen sentido, el sentido común eran sus virtudes. Esto nada tiene que ver con lo que hay ahora. La libertad y la pluralidad han desaparecido porque nacionalismo y democracia son dos palabras que tienen bastantes problemas de convivencia" ha manifestado Boadella.

El fundador de la compañía "Els Joglars" ha hecho estas declaraciones en el Parlamento de Cataluña, donde ha sido invitado por el grupo parlamentario de Ciudadanos. En su intervención ante los medios Boadella ha subrayado el éxodo cultural provocado por el nacionalismo: "Hemos visto como multitud de gente del mundo de la cultura y firmas importantes de mi propio gremio se han ido a trabajar a otros lugares, especialmente a Madrid. Yo fui uno de ellos porque en el año 2006 me encontré con un boicot absoluto, no ya institucional, que venía desde hacía ya muchos años, sino incluso por parte del público. Me encontré con que los medios propios del gobierno de la Generalidad y también muchos medios privados habían hecho de mí un enemigo público. También contribuyó a ello el que fuera cofundador de la plataforma Ciudadanos de Cataluña. Hoy he venido a decir que lo que está ocurriendo aquí es algo que jamás hubiera podido imaginar".

Acoso en su pueblo

Boadella ha recordado sus obras contra el pujolismo de primeros de los años ochenta en las que preveía "una situación ya de un cierto fanatismo nacionalista" y sus denuncias en los medios de comunicación del resto de España. "Denunciaban lo que sucedería y ha sucedido, pero jamás hubiera imaginado la situación actual", ha advertido. "Jamás me hubiera imaginado que viviendo en mi propio pueblo del Ampurdán se me lanzaran constantemente las bolsas de basura al jardín, que me hiciera pintadas "Boadella, fot el camp" (lárgate), en mi propio pueblo de 350 habitantes o que se me cortaran los cipreses al otro lado de la valla de mi jardín. Esto era para mí inimaginable", añadió. En esta línea también se ha referido al boicot y señalamiento independentista contra el restaurante Marinella y su dueña por no saber catalán .

Boadella ha llamado "a la ciudadanía que se siente marginada de este delirio" a organizarse y votar "para establecer unos anticuerpos a la gran epidemia del nacionalismo". Además, ha expresado su "adhesión y fidelidad" al partido que contribuyera a fundar y su apoyo al candidato a la presidencia de la Generalidad, Carlos Carrizosa.