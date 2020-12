Mientras la diputada de Vox Macarena Olona contestaba en directo las preguntas de Federico Jiménez Losantos en Es la Mañana de Federico de esRadio, Libertad Digital avanzaba que la Fiscalía Provincial de Madrid había anunciado que investigará el chat de los militares retirados por hacer "alusiones veladas a un pronunciamiento militar".

Ante la noticia de última hora, Macarena Olona reaccionaba: "Que la Fiscalía Provincial de Madrid se haya atrevido a abrir una investigación por un chat privado es un gran hermano, es comunismo puro y duro". "A ver quién aguanta que le revisen un chat privado", se preguntaba antes de recordar el famoso "la azotaría hasta sangrar" que comentó en un chat privado Pablo Iglesias de la periodista Mariló Montero.

Para Olona, el hecho de que el Gobierno esté agarrándose al poder es indignante por tratarse de un gobierno que tiene "70.000 muertos" a sus espaldas y por estar "mandando a la ruina a España como denuncian todos los sectores". Para la diputada de Vox, se trata de algo gravísimo porque, además, la mitad de los muertos son ancianos "abandonados en las residencias bajo el mando del vicepresidente Iglesias".

En cuanto a la gestión de la pandemia, Olona también ha dicho que, igual que hacía cuando era abogada del Estado, ahora también están tratando de "tirar del hilo del dinero" y están pidiendo investigar los "1.000 millones de euros que el Gobierno ha adjudicado a dedo en mitad de la pandemia".

Eutanasia

Antes de que Libertad Digital publicara esta última hora sobre el chat de militares, la diputada de Vox había fijado la posición durante su entrevista en esRadio en el reciente debate sobre la eutanasia. Se quejaba Olona de que la izquierda había transformado el debate hasta convertir la eutanasia en la única salida que se le ofrece a los enfermos: "Si la única salida que le ofrecen es la muerte, es la salida a la que se van a acoger para evitar ser una carga para sus familias". Para Olona es un error precisamente con aquellos "a los que más debemos, es decir, a nuestros mayores". Decía Olona que "donde inicialmente se introduce la eutanasia para, supuestamente, facilitar la muerte digna (…), ha derivado, a fecha de hoy, para que esa eutanasia sea facilitada a muertes por soledad".

Golpe de Estado sin pistola

Olona ha señalado que "por desgracia estamos recorriendo el mismo camino que pueblos hermanos hicieron antes" como "Colombia, Nicaragua, Bolivia, Venezuela...", pero la diferencia es que en España "lo estamos haciendo a marchas forzadas, en Venezuela fue durante 20 años".

Por eso ha pedido saber "la importancia histórica del tiempo que vivimos" y que "asuman su culpabilidad, por acción o por omisión, como los magistrados del TC". Olona ha destacado que el gobierno está llevando a cabo "un asalto a cualquier contrapoder" y ha recordado que "para un golpe de Estado no es necesario ni militares ni derogar la Constitución ni entrar en el Congreso con pistola" sino que basta con "vaciar todas y cada una de las garantías constitucionales mediante leyes habilitantes", por ejemplo "bloqueando las facultades del Poder Judicial para que esté en las sucias manos de los políticos, algo que ha fomentado el bipartidismo". En este sentido ha explicado que "Vox quiere que sean los jueces de forma directa" los que elijan su gobierno, ni siquiera a través de las asociaciones.

Este miércoles pudimos ver en el Congreso de los Diputados a un Pedro Sánchez, en palabras de Olona, "crecido, chulesco y soberbio", algo inconcebible para la portavoz de Vox en el Congreso, "es esperpéntico para cualquier persona con un mínimo de conciencia".

Por todo ello ha defendido "plantar cara" al Gobierno de forma "firme y contundente", no extremo como algunos señalan. "Cada vez que Sánchez engancha a Casado le destroza. Con Sánchez hay que espabilar y tenemos claro que solo se le combate con una unión absoluta y sabiendo quién es el enemigo". Además ha añadido que "Vox está en contra del consenso progre al que ha colaborado el PP y al que está entregado Cs, y que no es acorde con las necesidades de la calle".

Ilegalización de Vox

Macarena Olona ha sido clara al decir que "no estamos preocupados, pero tengo claro que desde que se nombró a la indigna Dolores Delgado como fiscal general del Estado es algo que está en la agenda de este gobierno socialcomunista". La ilegalización responde, de hecho, al modus operandi de los comunistas, "la eliminación del disidente". No obstante, ha señalado que "si consiguen asaltar por completo el poder judicial lo que hoy es una hipótesis puede ser realidad" pero aún así "no conseguirán que se apague esa voz de los millones de votantes de Vox".