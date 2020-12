Consuelo a Juan Carlos I en 'ABC': "Recuperará su reputación en las honras funerarias"

El Mundo

"El Tribunal Supremo desoye a la Fiscalía y pedirá investigar la gestión del coronavirus". Eso sí, "no abrirá procedimientos penales contra los aforados, es decir, contra los ministros y el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez como se solicitaba en las querellas", que el marrón se lo comerán los curritos. A los responsables ni tocarlos. Los tienen cuadrados.

El editorial se felicita por una sentencia que no se va a cumplir. Ayer "la Justicia reconoció formalmente que el uso del castellano en la enseñanza es 'residual' en Cataluña". "A partir de ahora todas las escuelas de la comunidad autónoma deberán incluir el 25% de sus clases en castellano". Ja, preocupado está Rufián.

"Al Gobierno hay que exigirle ahora que haga cumplir la ley y que a ese fin active la Alta Inspección del Estado. Los responsables de los centros que incumplan la sentencia deben saber que pueden incurrir en prevaricación y desobediencia". ¿Y? Lo llevan haciendo décadas y nadie les ha chistado y se van a plantar ahora que los separatistas tienen cogido al Gobierno por sus partes pudendas.

"Esta trascendental victoria del constitucionalismo lleva aliento a tantos catalanes sometidos al rodillo identitario durante años y abandonados por gobiernos sucesivos. Por fin un avance hacia el restablecimiento de la igualdad recortada ilegalmente por el nacionalismo". No te quiero amargar el día, Rosell, así que te dejo disfrutar.

Federico Jiménez Losantos dice que lo del español va a quedar en una anécdota. "Esta izquierda en el poder que reniega de España cava su propia fosa al seguir el proyecto descuartizador del Estado de la ETA. A la banda no le bastan los comunistas de Iglesias. Necesita a los socialistas de Sánchez. Y ambos se han lanzado por una vía que fatalmente desembocará en dos plebiscitos separatistas. En ellos, Sánchez e Iglesias pedirán el no o el sí a medias a la separación, pero habrán legalizado un proceso ilegítimo. Y luego se darán de garrotazos entre los escombros de la España rota para ver quién preside una República roja que acepte los hechos consumados de una secesión interminable. Ganarán los comunistas, claro". "¿Hay remedio? Sólo si la oposición se une y se opone en bloque a todos los proyectos del otro bloque, socialcomunista y separatista". Ah, entonces no hay remedio, vamos derechitos a la República roja.

El País

"El Congreso aprueba la primera ley de eutanasia con amplia mayoría". Hala, ya tenemos nuevo tema para tirarnos los trastos a la cabeza.

Carlos Cué nos cuenta las penas del sufrido presidente, que se pone en cuarentena por coincidir con Macron. Que ha encontrado un motivo para hacer mutis por el foro, que la cosa se pone fea con la pandemia. "El presidente mantendrá los asuntos claves de su agenda durante la cuarentena". "Pedro Sánchez, que almorzó el lunes con el jefe de Estado francés, se ha hecho este jueves una PCR que ha dado negativa". Si usted tiene contacto con un positivo y llama a su centro de salud, y además tiene la suerte de que le cogen el teléfono, le dirán que se aísle. Si usted pide que le hagan una PCR le mandarán a hacer gárgaras. Y si se la hace usted por su cuenta pagando al menos 150 euros, tendrá que esperar dos o tres días a tener los resultados. ¿Somos todos iguales? Parece que Ayuso tenía razón, no, no todos somos iguales.

El periódico está hoy de enhorabuena. "Madrid pasa en un mes de ser la comunidad con menos contagios a ser la que más incidencia registra en la Península", qué alborozo, qué felicidad, qué regalo de Navidad.

Nuevo editorial sobre las discrepancias en el seno del gobierno a modo de disculpas a Podemos por llamarles tercermundistas. Dice que "España debe acostumbrarse y adaptarse a estas nuevas circunstancias políticas. En ellas, es normal y legítimo que los socios debatan y discrepen en múltiples asuntos".

"Por lo general, tampoco puede aseverarse que la discrepancia suponga de por sí un daño, mientras esta se produzca de forma serena, constructiva, acabe en consensos y se limite a las áreas idóneas". ¿Serenidad y consenso con Podemos?

"Políticas de Estado como la exterior no pueden ser objeto de cacofonías que proyectan una desafortunada ambivalencia fuera de España. Pésima es la imagen interior cuando pactos ya sellados —los Presupuestos— pretenden ser luego enmendados por uno de los socios de la mano de otras fuerzas. Irresponsable resulta la agitación de ideas que sacuden el consenso constitucional sobre la forma de Estado, cuando semejante seísmo —además de malo para el país— es ajeno por completo al pacto de gobierno. Podemos tiene todo el derecho de pelear por medidas sociales y tratar de capitalizarlas. Se ve que su debilidad espolea su lucha. En muchos casos, sin embargo, sus acciones han sido legítimas pero no responsables".

Dicho esto, para que no se note mucho la bajada de pantalones "yerran los que critican las discrepancias", "debe reconocerse a los socios cierta efectividad parlamentaria", "esta fórmula puede propiciar estabilidad, moderación y prosperidad". ¿Qué, ha habido llamadita del moñas?

ABC

"Así será la prestación de ayuda a morir: exprés, a domicilio y bastará con un año empadronado". Oye, qué comodidad. Más fácil que sacarse el carné de identidad.

También editorializa ABC sobre la sentencia del TS. Dice que es un "severo correctivo a la política lingüística de la Generalitat". Y que no es como las otras que todos los gobiernos catalanes se han pasado por el forro, "la resolución exige que no solo se protejan los derechos lingüísticos de los alumnos que lo soliciten, sino que debe ser aplicable a 'todos', tal y como ordenan textualmente los jueces". "Si un tribunal sostiene que la docencia en Cataluña, tanto de español como de catalán, 'no podrá ser inferior al 25 por ciento', el Estado deberá encargarse de que se cumpla a rajatabla y de inmediato". Que sí, que sí, de inmediato y a rajatabla. La Generalidad tiembla.

Julián Quirós va más allá. "Ahora toca obligar al conseller de Educación a cumplir la ley o ser procesado. Y a la ministra Celaá a velar por el cumplimiento de la ley y los intereses de los alumnos o ser procesada". No sé si es candidez o se lo cree de verdad.

Carlos Herrera valora la cuarentena de Sánchez. "Un Pedro Sánchez en cuarentena de diez días significa dos cosas: que al menos durante ese tiempo no puede aparecer en la cotidianidad de los españoles para presumir de ninguna nadería, pero, por contra, que su ausencia puede ser aprovechada por Pablo Iglesias para lucir músculo o marcar paquete en forma de cualquier tipo de estupidez". Para eso no hace falta que Sánchez esté en cuarentena. Iglesias es como un grano en dicha sea la parte.

Como Federico, Carlos augura un negro futuros para nuestro país. Pedro y Pablo están en los mismo. "De vez en cuando teatralizan algún desencuentro para que la prensa desafecta salive durante unas horas, pero al poco vuelven a estar los dos en lo mismo: que aquí no vuelva jamás a gobernar la derecha y que entre ambos se vayan dando pasos hacia el escenario definitivo: una República de reparto, yo presidente, tú primer ministro". En la práctica ya lo son.

E Ignacio Camacho consuela al emérito. "Lo que el emérito ha de asumir, en éste y en todo caso, es que su reputación está liquidada y sólo podrá recuperarla en la fecha ojalá lejana de las honras funerarias". Hala, don Juan Carlos, no se ponga triste hombre, llegará su día de las alabanzas. Jo, Ignacio, a mí no me consueles nunca ¿vale?

La Razón

"El emérito pacta perfil bajo y retrasar su regreso a España". Vaya patinazo para el periódico que daba por hecho que vendría sí o sí. En fin, hasta el mejor escribano echa un borrón.

Marhuenda también analiza los líos del gobierno de coalición. "La realidad es que Iglesias va de victoria en victoria a la derrota electoral", sentencia. "El presidente del Gobierno está muy bien valorado entre los votantes de Podemos, hasta el extremo de que está casi empatado con Iglesias. Las relaciones de ambos son buenas y la comunicación muy fluida con reuniones regulares que permiten que la legislatura avance".

"Iglesias es el primer interesado en que dure la legislatura y seguirá con su infructuoso intento de dejar su impronta en el gobierno. Al final, el beneficiario de Sánchez e Iglesias, S. L. es siempre el accionista mayoritario y titular de las carteras importantes". O sea, que no ganarán los comunistas, como vaticina Federico. Una cosa está clara. En un año de gobierno han echado a un rey y van a por el otro, vivimos en un permanente estado de alarma, se ultima un golpe al Poder Judicial y estamos en un continuo ¡ay! con el puñetero bicho. Así que mejor no mirar a un futuro lejano, bastante tenemos con el día a día.