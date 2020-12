Abascal: "Si el PP y Vox concurren por separado hay más posibilidades de echar a Sánchez"

La brecha abierta entre Santiago Abascal y Pablo Casado en el debate de la moción de censura de Vox se mantiene. En una entrevista publicada hoy en el diario ABC el líder del tercer partido con mayor representación parlamentaria asegura que desde entonces no ha vuelto a hablar con el presidente del Partido Popular.

A día de hoy Santiago Abascal sigue defendiendo que la decisión de presentar la moción de censura contra Sánchez fue "adecuada" y añade que incluso volvería a hacerlo si fuera necesario. Lamenta, sin embargo, que aquel debate fuera utilizado por Pablo Casado para "dar una patada", votando no, a quienes creían que solo un acuerdo entre ambos partidos podría construir una alternativa al Gobierno. Es más, Santiago Abascal defiende en esta entrevista que Casado escenificó una ruptura brutal e innecesaria con Vox generando "desesperanza en muchas personas que ahora piensan que el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias puede durar más".

Sin embargo, la estrategia del líder de Vox no pasa por actuar "desde la vendetta política". Dice Santiago Abascal que no se da por ofendido, a pesar del ataque personal que sufrió y que Pablo Casado negó, y reitera una vez más que su partido actúa con responsabilidad por lo que no dejará caer aquellos gobiernos regionales en los que dio su apoyo a PP y Ciudadanos para gobernar.

Es más, Abascal sigue defendiendo esta fórmula de acuerdo frente a la posibilidad de presentar una candidatura conjunta de ambos partidos. Para el líder de Vox no hay ningún interés por parte del PP y Ciudadanos para hacerlo y añade que si el PP y Vox concurren separados hay más posibilidades de echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa como se ha demostrado en Madrid o Andalucía.

Por cierto, que Abascal ha salido en defensa de la líder de la Comunidad de Madrid. De Isabel Díaz Ayuso dice que tiene sus "respetos" y lamenta que haya sido el objeto a batir por parte del PP que incluso parecía haberla abandonado en algunos momentos. Subraya que Díaz Ayuso ha actuado desde la firmeza y eso ha sido relevante y aplaudido por muchos madrileños. Algo que pone de ejemplo porque asegura que en Vox quieren "apoyar a un gobierno que actúe con firmeza y sin complejos, y no un gobierno asustado ante la izquierda".

Objetivo: entrar en el Parlamento catalán

Para las próximas elecciones catalanas que se celebrarán el 14 de febrero, Abascal asegura que su expectativa es convertirse en la fuerza de referencia para el voto constitucionalista en Cataluña. Sin embargo, reconoce que es difícil y por ello el "objetivo realista", dice, es tener representación en el Parlamento catalán. Lo que no harán para conseguirlo es unirse al resto de formaciones del centro derecha porque eso, asegura, "le colocaría fuera de la realidad política".

Es más, preguntado por la debacle que las encuestas vaticinan para Ciudadanos asegura que si finalmente se materializa es porque la formación naranja ha tirado la toalla y ha abandonado a muchos catalanes que les dieron su apoyo. Dice que Inés Arrimadas se equivocó viniendo a Madrid. Sostiene que Vox hace todo lo contrario, un diputado nacional vuelve a su tierra para encabezar la candidatura con un claro mensaje: quedarse allí y luchar a largo plazo para dar una alternativa.

Defiende un Estado unitario

Preguntado por la forma de organización territorial del Estado que defiende Vox, Abascal asegura que las autonomías se han convertido en pequeños focos centralistas, mientras las provincias y las diputaciones han recogido mucho mejor la pluralidad de España. Por ello su partido lo que plantearía sería una reforma constitucional para recuperar las funciones esenciales del Estado: educación, sanidad, justicia, interior, política exterior para que, por ejemplo, "no haya embajaditas regionales por el mundo".

España tiene que recuperar la unidad, dice, además de la concordia y en eso volcaría su empeño. Su posición de máximos, señala, es un Estado Unitario, políticamente centralizado con el poder político concentrado en el Parlamento nacional, pero administrativamente descentralizado a través de los municipios y de las provincias.

Somos "euroexigentes"

Preguntado por su postura frente a la Unión Europea asegura que Vox no aboga por salir del euro y aclara que lo que son en su partido es "euroexigentes". Defiende Abascal que hay mucha confusión a este respecto quizá porque él cargó las tintas contra la UE sin ofrecer la alternativa que su partido plantea. El líder de Vox sostiene que otro modelo de UE es necesario y es posible, más similar al del Tratado de Niza, en el que los estados tengan una mayor soberanía.

Reitera que en Vox no son enemigos de la Unión Europea en ningún caso, mientras avisa de que no dejarán de hacer críticas independientemente de que ello les granjee la falsa acusación de eurófobos o euroescépticos.

Lamenta las acusaciones racistas

Sobre la inmigración, dice Santiago Abascal que "es que es muy paralizante oponerse a la inmigración ilegal porque enseguida uno se ve acusado de racista". Sostiene que Vox jamás ha hecho una acusación racista y tacha de racista al que "les llama y les promete un paraíso, dice, que no se puede ofrecer y les hace jugarse la vida en el Mediterráneo".

Defiende también que el fenómeno de la inmigración ilegal no se puede afrontar en solitario y por ello aboga porque España pase a tener una posición beligerante junto a otras naciones para que Europa ayude a contener esta inmigración ilegal y no contribuya al efecto llamada. Algo en lo que Abascal cree que están todos los partidos políticos, dice, desde el PP hasta Podemos, con su cobardía a la hora de afrontar una crítica a la inmigración ilegal.