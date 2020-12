Moncloa da el visto bueno al discurso de Felipe VI: "Cubre nuestras expectativas"

El Gobierno recibió hace 24 horas el discurso de Felipe VI de Nochebuena y el veredicto provoca satisfacción en Moncloa: "Cubre nuestras expectativas", explica Moncloa después de haber trasladado a la Casa del Rey la recomendación de que el monarca incluya una referencia expresa de don Juan Carlos.

No ha sido fruto de la casualidad sino de la intensa interlocución que se ha producido en las últimas horas entre la Jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno. Zarzuela y Moncloa han encontrado un cauce de comunicación fluido en las últimas semanas, dirigido personalmente por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, que han multiplicado sus conversaciones con el objetivo de actuar ante la erosión que provocan en la Corona las actividades económicas y financieras del rey emérito, Juan Carlos I.

El objetivo de ambas instituciones ha sido el de la "unidad de acción" pactada en privado entre el mismísimo rey Felipe VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunieron en su despacho en Zarzuela el pasado miércoles. Allí acordaron intensificar su presencia conjunta previa al discurso de Navidad de Felipe VI con el fin de arropar al monarca ante el discurso "más complicado de su vida", según Moncloa.

Así, Sánchez y Felipe VI acordaron participar conjuntamente en dos actos (viernes y lunes) que tuvieron que ser suspendidos por la cuarentena del presidente del Gobierno tras conocerse su contacto con Emmanuel Macron, positivo por coronavirus. La coincidencia del Rey y el presidente en la exposición sobre el expresidente de la República, Manuel Azaña, primero, y la visita conjunta a la fábrica de Seat en Martorell, Barcelona, estaban dotadas de una enorme carga simbólica, cada una distinta.

La primera, "lograr que un Rey democrático homenajee a un presidente de la República" provocaba una sonrisa de satisfacción en los estrategas gubernamentales; la segunda, en Barcelona, donde hace meses el Gobierno vetó al Rey en la entrega de despachos judiciales provocando el distanciamiento entre ambas instituciones y la ofensiva de Podemos contra el Rey de la mano de Alberto Garzón y Pablo Iglesias, supone para el Ejecutivo el blanqueamiento de sus relaciones con la Monarquía y el espaldarazo público a Felipe VI en la Ciudad Condal, donde el recuerdo de su discurso del 3 de octubre tras el 1-O todavía es recordado con rencor en los socios independentistas de Pedro Sánchez.

Una política de acompañamiento que incorporaba un peaje en forma de recomendación. Según lo transmitido por el Gobierno en las conversaciones con la Casa del Rey, la pretensión de Pedro Sánchez era que Felipe VI incorporara a su discurso una referencia expresa a su padre Juan Carlos I a modo de distanciamiento y ruptura con su predecesor. 'Matar al padre' en el discurso de Nochebuena del Rey. Un objetivo que podría verse cumplido este jueves 24 de diciembre al filo de las 21:00 horas.

Según adelantan fuentes gubernamentales a Libertad Digital, el discurso elaborado por Zarzuela fue remitido previamente a Moncloa, como es costumbre, y llegó el pasado domingo provocando la aceptación del Gobierno en forma y contenido. "Cubre nuestras expectativas", adelantan a LD desde el Palacio de La Moncloa.

No dicen más, "por respeto institucional", pero dejan constancia de su satisfacción que en Moncloa vinculaban previamente a la mención al rey emérito. Algo que incluso se atrevió a deslizar la interlocutora con Zarzuela, Carmen Calvo, el pasado viernes en La Sexta: "Creo que el rey Felipe sabe muy bien lo que piensa la opinión pública y lo que demandan los ciudadanos y estoy absolutamente convencida de que lanzará un mensaje de rigor y tranquilidad". La convicción parece haberse tornado en realidad y, más que tranquilidad, es satisfacción lo que destila el Ejecutivo.

En Moncloa alaban las medidas que está adoptando Felipe VI con su padre. Se habla de "desgarro emocional", de ruptura total hasta el extremo de que "la comunicación entre ambos (Juan Carlos y Felipe) no existe" y las comunicaciones oficiales sólo se producen entre el abogado de don Juan Carlos y Jaime Alfonsín, el jefe de la Casa. Tan es así que según ha sido informado el Gobierno, el viernes de hace una semana, 11 de diciembre, "el rey emérito llamó cinco veces a su hijo Felipe pero no le cogió el teléfono". Entonces su intención de volver a España en Navidad era inequívoca, justo una semana después, el 17 de diciembre, Juan Carlos I hacía público un comunicado escudándose en la pandemia para anunciar que no estará en España en la Nochebuena en que su hijo debe hacer el discurso "más difícil de su vida".