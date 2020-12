Félix de Azúa encabeza la rebelión en 'El País': Iglesias será el "caudillo" de la nueva dictadura

El Mundo

"El Gobierno censará a los que se nieguen a recibir la vacuna". Y que los aíslen, allá cada uno con sus miedos pero no estamos para tontunas. El terror por la tercera ola se expande con rapidez. Dice el editorial que "los expertos empiezan a hablar ya de una tercera ola que podría mostrar su peor rostro tras las fiestas navideñas". Estamos de expertos hasta la coronilla. Pero si aquí ya todo Dios es epidemiólogo. Las teles, las casas, las terrazas, los centros de trabajo. Todos llevamos a un virólogo dentro.

"El invierno acaba de comenzar", informa Rosell. "Y resultaría insoportable que viniera acompañado de una tercera ola a la cabeza de la cual se pusiera España, como se puso a la cabeza de las dos anteriores. Significaría que no hemos sido capaces de sacar ninguna lección de tanta muerte y que la incompetencia de nuestros gobernantes no tiene parangón en Europa". No lo dudes, a ver si les vas a discutir a Sánchez e Iglesias ser los primeros en algo.

Jorge Bustos dice que al pueblo "le viene importando muy poco ya eso de contagiarse y morirse". Será por eso lo de las colas kilométricas para hacerse PCR. "A un pueblo harto de drama al que ya no le cabe un muerto más en la conciencia le corresponde milimétricamente un Gobierno cínico e irresponsable, que se sienta a ver los repuntes desde palacio sin retomar el control cedido a diecisiete validos aterrados, enfrentados ahora a la nueva cepa que llega de Reino Unido. Pero si Sánchez no se inmuta es porque sospecha que el español medio ha dejado de sentirse concernido por la covid".

Español medio que se ha quedado en el paro, español medio que ha tenido que cerrar su negocio, español medio que se pone la mascarilla religiosamente, español medio que no visitará a sus padres esta Navidad, español medio preocupado por si va a poder dar de comer a su familia en enero, es usted, según el jefe de Opinión de El Mundo y habitual tertuliano de las bien pagadas mesas de Ferreras, "inhumano". Porque, como muy bien dice el juzgador del español medio desde su cómoda tribuna, "ande yo caliente, muérase la gente".

El País

"Los científicos estudian la virulencia del 'virus británico' y dan por hecho que ya se ha extendido por Europa". El editorial riñe a Reino Unido, que "deberá aclarar desde cuándo conocen las autoridades británicas la existencia y peligrosidad de la nueva cepa".

Le echa una tremenda bronca a la UE. "Una vez más se ha echado de menos en la Unión Europea una estrategia coordinada. España apostaba por que los 27 países miembros adoptaran una posición conjunta sobre las medidas a tomar, pero cuando el Gobierno decidió ayer interrumpir los vuelos procedentes de Reino Unido eran ya veinte los países que habían suspendido vuelos o cerrado fronteras con ese país. Pese a la mejora observada en la gestión de las vacunas, el mecanismo de toma de decisiones en la Comisión Europea sigue siendo poco ágil, lo que le resta efectividad y erosiona su autoridad". Y no dice ni una palabra de la irresponsabilidad de Sánchez.

Cuentan por ahí que el sanchismo prepara el abordaje de Prisa y que van a rodar todas las cabezas –las pocas que quedan– que no se arrastran ante el nuevo amo.

Félix de Azúa se postula para ser uno de los primeros en salir. "Se va adivinando, avanza muy despacio para no asustar, pero en un año de Gobierno ya empiezan a verse las líneas maestras del proyecto y a presentirse cuál será el futuro de este país si continúa el programa de cimentación de una nueva sociedad española". Y no la progresista y social que nos vende el gobierno. "El modelo que persigue el Gobierno no es el de los países del contorno. Se parece más al de algunas repúblicas de América del Sur como Argentina, Venezuela o Bolivia". Puf, Azúa, Sánchez se va a echar unas risas contigo.

"¿El caudillo podría ser Pablo Iglesias? Sin duda Sánchez carece de carácter para ese cometido como se ha visto en un año de Gobierno en el que todos sus socios le han robado el escenario y lo han sometido en todos y cada uno de los órdenes del Estado. El último ha sido el ataque directo a la cabeza misma. Con razón: el rey Felipe es el jefe de las Fuerzas Armadas y hay que descabezarlas. El penúltimo es someter al poder judicial para acabar con el arcaísmo de la división de poderes. ¿Alguien imagina a un peronista, a un chavista, a un comunista, obedeciendo al poder judicial? Ya hay una parte de España que no acata las sentencias jurídicas y no pasa nada. Ahora falta el resto del país que, menos Madrid, es fácil de someter". Azúa, ya eres de derecha o extrema derecha. Hala, vete metiendo tus cosas en una caja de cartón.

ABC

"La visita oculta de los Reyes a Cataluña reaviva la polémica". Dice el editorial que "no puede normalizarse que el desplazamiento del jefe del Estado a una parte del territorio español deje de ser algo natural y lógico. Antes o después, el Gobierno tendrá que asumir el riesgo de que se interprete que Pedro Sánchez prefiere esconder al Rey antes de generar un conflicto con sus socios independentistas". ¿Qué riesgo?

Luis Ventoso tiene otro mensaje para el Rey. "El discurso del Rey es muy importante. Pero por otro motivo: por primera vez desde la fracasada II República sufrimos un Gobierno con ministros que van abiertamente contra la Constitución y asociado a partidos separatistas antiespañoles. Sería estupendo que el Rey hablase claro, sí. Pero no de su padre, sino de la insólita felonía de este Gobierno, inadmisible en cualquier democracia de solera del mundo". Algo así como que 'la Reina y yo estamos hasta los cojones del moñas. Este imbécil al que no soportan más que sus vasallos se cree que los españoles prefieren a un caudillo autoritario comunista como él al frente del Estado que a mí, que tengo más paciencia que el santo Job y soy una persona decente. Y Sánchez es un puñetero traidor que me está haciendo la vida imposible. Españoles, ¿con quién estáis, con ellos o conmigo? Feliz Navidad'". Y así le da satisfacción a Iglesias y hablamos de la monarquía esta Nochebuena.

La Razón

"Moncloa quiere una mención "suficientemente explícita". Qué pesados, pero qué pesados. "Existe también confianza en que se lanzará un mensaje 'tranquilizador' a todos los españoles". Lo único que puede tranquilizar a los españoles es que Iglesias desaparezca del gobierno y del país y que esta pesadilla de gobierno socialcomunista se acabe de una vez.

Dice Francisco Marhuenda que "el vicepresidente del Gobierno", más conocido como el moñas, "está en su derecho a la hora de ocupar su tiempo en lo que considere más conveniente, aunque parece que algunas de sus preocupaciones son realmente irrelevantes para la opinión pública. Otra cuestión distinta es que le permitan seguir con su campaña de agitación política y proyección mediática".

"La realidad es que hacen mucho ruido y parece que es un tema prioritario cuando es, simplemente, irrelevante. Iglesias puede seguir con su campaña y soñar con que los españoles hablemos estos días del futuro de la Corona". Pues Marhuenda, a ver si das ejemplo y dejas de darle cuerda al moñas, que llevas días hablando de ese tema que tan poco te interesa.