Garriga (Vox): "Hay millones de españoles dispuestos a luchar por la libertad y la nación"

Ignacio Garriga, candidato de Vox a las elecciones catalanas, ha hablado en La Noche de Dieter de las previsiones de las encuestas, que auguran su entrada en la cámara. Aunque señala que prefieren no fiarse de ellas, afirma que notan el respaldo de la gente "en la calle" y en los que se acercan a la sede.

Garriga ha afirmado que es "urgente" hacer "todo lo posible para desalojar a esta mafia separatista, que se ha apropiado de las instituciones para un proyecto totalitario" y "ha secuestrado Cataluña y la libertad". "Nuestro enemigo es el separatismo y esa izquierda que ha convertido a Cataluña" en un lugar donde la zozobra y la desesperanza "es real". "Los catalanes van a optar por una alternativa que lidera Vox", ha afirmado. Ellos representan, según Garriga, "una claridad moral" frente a la política de los partidos "que han dedicado sus esfuerzos a gestionar los separatismos".

"Hay que poner fin a esta política del seguidismo del separatismo, que es una máquina de crear problemas", ha dicho Garriga, para quien es necesario "un proyecto que devuelva la esperanza". "Se ha hecho creer que era imposible" derrotar al separatismo "y que había que aceptar que había que adoctrinar. Los catalanes están ansiosos por que alguien diga que hay que combatirlos de frente, ha afirmado. "Con el separatismo no se puede dialogar, hay que derrotarlo".

Garriga también ha apuntado que al contrario de otros, él no se va a ir de Cataluña y "va a dar la batalla". "Salimos a las elecciones a ser la primera fuerza. La gente nos percibe con mucha ilusión" por un discurso "contundente". "No me conformo con las migajas", ha zanjado. Lo importante, en su opinión, es "entrar en el parlamento para decir cómo han robado a los catalanes" y "cómo todo el arco ha comprado el discurso de la izquierda". Hay, ha dicho, "millones de españoles dispuestos a luchar por la libertad, por la nación", y en Cataluña quieren ser "un dique de contención".