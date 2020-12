El PP trata de frenar la actividad de la comisión Kitchen hasta el 14-F

Este martes, se ha constituido en el Congreso de los Diputados la "Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular", más conocida como la "Comisión Kitchen".

Desde la formación de Pablo Casado aseguran que se trata de "una caza de brujas contra el PP" y, con las elecciones catalanas en el horizonte, los populares tratarán de impedir que les perjudique electoralmente.

Después del 14-F

Fuentes del PP explican a Libertad Digital que van a pedir que la actividad y las comparecencias de esta comisión no se inicien hasta que no pasen los comicios catalanes del 14 de febrero.

Quieren evitar así que, durante el mes de enero y principios de febrero, "el tema principal en el Congreso, si se habilita el primer mes del año, sea la supuesta corrupción del PP, como quieren el PSOE y Podemos".

"Buscan convertir esta comisión en un espectáculo que perjudique al PP" en unas elecciones catalanas que ya se antojan complicadas. Según las encuestas, su candidato Alejandro Fernández mejora ligeramente los resultados actuales de los populares en el Parlamento Catalán (4 escaños) pero Vox amenaza con entrar con fuerza en la institución y eclipsar a los de Casado.

Por ello, los populares tratarán de sortear cualquier "piedra en el camino". El PP no tendrá fácil que esta petición se cumpla ya que, en la Mesa de esta comisión, PSOE y Podemos tienen mayoría para la toma de decisiones (2 miembros el PSOE y uno de Podemos frente a los 2 del PP).

El CGPJ

Además, uno de los temas centrales de esta comisión será si en ella comparecen dirigentes y exdirigentes del PP como Pablo Casado o Mariano Rajoy. Desde Podemos, Pablo Echenique ya ha anunciado que su intención es llamar a ambos presidentes del PP, así como a María Dolores de Cospedal.

Pero desde el PSOE no han aclarado si apoyarán o no estas peticiones. Sospechan en las filas populares que para que los socialistas acepten su petición de que no se inicie el debate hasta pasado el 14 de febrero, Pedro Sánchez pedirá a cambio a Casado que dé pasos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una negociación que se encuentra estancada después de que Bildu apoyara los Presupuestos Generales del Estado.