El mejor mensaje del Rey: "12 minutos mirando a la pantalla sin abrir la boca"

El Mundo

"El discurso del Rey pone a prueba el control de Pedro Sánchez sobre Pablo Iglesias". Eduardo Álvarez tiene ideas novedosas sobre el discurso del Rey, y mira que a estas alturas es difícil. Pero sí, se le ocurre que "no sería lo peor que no hubiera dicho nada. Imagínense: 12 minutos mirando a la pantalla, con distintos tiros de cámara, sin abrir la boca. Mudo. En un elocuente, atronador silencio que se pudiera traducir como que está del personal hasta la corona. Tendría la empatía de millones de españoles". Oye, sería genial.

"Es vergonzoso el espectáculo diario de unos políticos que se creen con el derecho de tratar al jefe del Estado como un muñeco de paja". Como Felipe no dé un puñetazo encima de la mesa se lo comen asado esta Nochebuena.

"Antes al menos se vivía cierta ficción. Los partidos esperaban a escuchar el Discurso y después opinaban, aunque por lo general tiraran de argumentario y cliché. Otra tradición navideña más. Pero es que este año, igual que el Rey ya ha grabado lo suyo, los demás son tan impúdicamente sectarios que, sin esperar siquiera a oírle, han dictado sus veredictos. Sabemos que a Vox le ha encantado y que a los de Iglesias les ha parecido fatal porque no se ha quemado a lo bonzo ante las cámaras. Lo peor de todo, porque es especialmente grave, es lo de la parte socialista del Gobierno, la que se supone tiene la sartén por el mango. Se han dedicado una semana entera a ningunear al Rey trasladando a la opinión pública la sensación de que le dictan el discurso, que le imponen lo que tiene que decir. Y, en un gesto de deslealtad no visto nunca en una monarquía parlamentaria, han soltado que se han quedado ¡conformes con el contenido! Y tan anchos". Si el Mensaje del Rey ya es el de Pedro Sánchez, ¿qué será lo próximo?". Le han tratado como a un pelele. Y al padre ya le vale, meter a su hijo en este berenjenal.

El País

"El PSOE y la derecha confían en un discurso tranquilizador del Rey esta Nochebuena". ¿Tranquilizador para quién? Aquí los únicos intranquilos con la monarquía son los podemitas, y van a seguir dando la murga diga lo diga y haga lo que haga. Y El País, que lleva semanas enredando.

"En el sector socialista del Gobierno confían en su "rigor" para entender la situación". No, si en el rigor del Rey confiamos, el que tiene que desconfiar del Gobierno es Felipe VI.

"En ese contexto llega este jueves el discurso de Nochebuena de Felipe VI y los principales partidos lo aguardan como un examen a toda la institución". Ah, que ahora el Rey tiene que pasar el examen del socialcomunismo, lo que faltaba.

"Calvo ha repetido estos días el argumentario conocido de que no es nada excepcional que el Gobierno supervise este discurso de Nochebuena, como todos los demás, y ha dejado caer su convicción de que el monarca cumplirá adecuadamente con su función". El monarca siempre cumple adecuadamente su función, es el gobierno el que no lo hace.

"Pablo Iglesias ya vaticinó el pasado fin de semana que esta Nochebuena se conversará sobre la oportunidad del sistema monárquico o republicano en España". Nos dio permiso para opinar y todo, que no tengamos miedo, dice el moñas. Si a lo único que tenemos miedo es a ti.

Carlos Cué dice que "en el delicado asunto de la monarquía, las dos almas del Gobierno están cada vez más alejadas y no funcionan realmente como una coalición". "El PSOE ha apostado en esta crisis por proteger al máximo a la monarquía y dejar claro que los socialistas se mantendrán fieles al pacto constitucional, y eso incluye que en ningún momento pondrán en duda que la forma de Estado en España es una monarquía parlamentaria por mucho que su electorado y sus bases estén divididas en este asunto". Puf, si Pedro Sánchez dice que va a defender la monarquía Felipe puede ir haciendo las maletas, el embustero mayor del planeta.

Anabel Díez aclara que a los socios comunistas, golpistas y filoetarras de Sánchez "no les interesa" lo que diga o deje de decir el Rey, "sino que se abra el debate sobre la forma de Estado. Nada puede hacer para impedir ese debate, que va a ir in crescendo". No Anabel, ese debate sólo existe en el Gobierno y sus socios, que no representan ni a la mitad de España.

Cristina Monge cree que "el Rey puede convertir este discurso en una oportunidad, si interpreta bien los cambios acontecidos en estos años —los que aquí se señalan y otros muchos—, y se apoya en esa fortaleza que supone la percepción ciudadana de estabilidad. Esto le obligaría a construir enormes cortafuegos frente a los escándalos, aclarando cualquier duda sobre lo ocurrido en el pasado, y apostando de manera firme, sin que le tiemble la voz, por la transparencia más radical y una rendición de cuentas ejemplar". Oye, pues eso sería una lección para que Sánchez tome nota y apueste por la transparencia y rinda cuentas, lo primero por las mentiras que le llevaron a Moncloa.

ABC

ABC deja tranquilo al Rey y se centra en la corrupción de Podemos. "De Dina a Neurona: el año negro de Podemos en los tribunales".

"Podemos no es ningún modelo de regeneración democrática o de transparencia. Al contrario, no hace sino sumar a su trayectoria política una retahíla de procesos judiciales que le retratan como un socio de gobierno indigno y, sobre todo, envuelto en ilegalidades constantes", dice el editorial.

"Podemos no es ejemplo de absolutamente nada que tenga que ver con un paradigma mínimamente democrático. Hoy Podemos se aprovecha de los mismos aforamientos 'de casta' que quería erradicar. Tiene a sueldo a imputados y condenados que no dimiten, y lanza reproches al resto de partidos que no se aplica a sí mismo", tienen un rostro de cemento armado. "Cultiva un doble discurso frente a la corrupción que avergonzaría al político más cínico, y criminaliza a los jueces si sus fallos no les resultan favorables. Podemos representa al chavismo venezolano en su más pura esencia, y por eso pretende desnaturalizar la independencia judicial y controlar a los tribunales a la medida de su propia corrupción".

"Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el poder. Sin embargo, parece descansar muy a gusto mientras Iglesias desnuda a la democracia de valores y se apropia de ella con el consentimiento de un PSOE indolente y acobardado". Qué pena ver al histórico partido convertido en el criado de Iglesias. Y qué bochorno.

La Razón

"Los técnicos de Hacienda pidieron en julio de 2018 investigar a Don Juan Carlos".

David del Cura dice que "el mayor peligro que corre la monarquía es convertirse en una institución inerte. Del lado republicano achuchan y del lado 'no pasa nada' se exhiben encuestas y porcentajes. ¡Claro que pasa! y negar lo evidente, sin estridencias, solo encapsula la jefatura del Estado en palacio, mentideros y páginas traseras del cuché". Parece que en la mesa de David del Cura sí se debatirá esta noche sobre República o Monarquía.

"Diga lo que diga hoy lo que necesitan los españoles es claridad, que se le entienda todo, que no haya que esperar las explicaciones de Zarzuela con el ha querido decir 'nosequé'".

"Es el momento de jugársela, de que conozcamos a Felipe VI, se agradezcan los servicios prestados a los que han trabajado en su formación y le han acompañado hasta aquí y se busquen nuevos métodos, estrategias y personas para encarar una, sí o sí, necesaria nueva etapa". Hala Felipe, al ruedo, los leones te están esperando.