Madrid detecta cuatro casos de la cepa británica y pide más controles en Barajas

La Comunidad de Madrid ha informado este sábado de que han detectado al menos cuatro casos de la nueva cepa británica del coronavirus que puede llegar a ser hasta un 70% más contagiosa que la variante que se conocía hasta ahora. Hay otros tres casos sospechosos, cuyos resultados podrán conocerse entre el martes y el miércoles.

Según ha explicado el viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, que ha comparecido en rueda de prensa junto al consejero de Sanidad, tres de los casos confirmados corresponden a tres familiares de un hombre que ha llegado a Madrid procedente de Reino Unido durante los últimos días. El jueves se detectó a través de un test de antígenos el positivo de esta persona y al día siguiente su padre, su madre y su hermana comenzaron a sentirse mal, acudieron al hospital y allí a través de una prueba PCR se confirmó que habían sido infectados con la nueva cepa británica.

Se sabe que han sido contagiados con la cepa británica porque al contar su caso, en el hospital comenzaron a secuenciar el genoma del virus y se confirmó que estaban infectados con la variante británica. Aunque el hombre procedente de Reino Unido es el "paciente índice", la Comunidad de Madrid no contabiliza su caso como el de su familia porque el genoma de su virus no ha podido ser secuenciado al estar la enfermedad en un estado más avanzado.

El cuarto positivo confirmado es otro joven que no tiene nada que ver con esta familia pero que también ha llegado procedente de Reino Unido en los últimos días. Todos los casos, no obstante, evolucionan bien y ninguno de los infectados revisten gravedad. Según ha informado Zapatero, esta variante del virus "es más contagiosa pero no más grave".

Eso sí, las autoridades madrileñas han insistido durante la rueda de prensa en pedir más controles en el aeropuerto Madrid-Barajas ya que el virus ha entrado por ahí. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que llevan seis meses reclamando ese aumento en el número de los controles al gobierno central y que esta situación prueba que son más necesarios que nunca.