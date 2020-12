El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado que "el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia". Así se ha expresado en una entrevista en La Vanguardia, en la que también se ha referido a los informes de la Fiscalía que desaconsejan conceder el indulto a los golpistas.

Sobre este asunto ha subrayado que España es "un Estado de Derecho con separación de poderes" y que el Gobierno respeta siempre las decisiones de los tribunales y espera respeto de las decisiones que tome en el ámbito de sus competencias". Según Ábalos, "dentro del respeto a la Constitución y las leyes, debe hacerse lo necesario para reenganchar a Cataluña al proyecto común. Cualquier gesto que contribuya a la normalidad política y a la reconciliación y la convivencia es positivo".

La reforma del delito de sedición "se hará más pronto que tarde", ha indicado, porque "corregir algunos desfases del Código Penal permitirá su equiparación con los de otros países" del entorno donde "un delito equivalente al de una sedición no protagonizada por militares no es castigado con más de cuatro años de cárcel".

Nuevo escenario tras las elecciones catalanas

Ábalos, también secretario de organización del PSOE, espera que las elecciones del 14 de febrero en Cataluña abran un nuevo escenario político, porque "no se puede situar la convivencia al borde del precipicio y seguir dando empujones al vacío". Sobre un eventual entendimiento con Esquerra Republicana de Cataluña tras los comicios, ha recordado que "Miquel Iceta ya avanzó que el PSC no pactará con ningún partido que defienda la independencia, y ello implica que no formará parte de una coalición con ERC ni sellará con los republicanos un acuerdo de legislatura".

"A lo que estamos dispuestos es a apoyar cualquier espacio que permita normalizar la situación política. Queremos romper los candados y dar rienda suelta a la esperanza. Hay que construir puentes y no destruirlos, y la argamasa necesaria para hacerlo es el diálogo", ha añadido.

Carga contra Madrid

Durante la entrevista también se ha referido a la polémica en torno a la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Según Ábalos, "hay anomalías que deben ser corregidas" porque "Madrid se beneficia, por un lado, del efecto capitalidad, lo que le hace recaudar más que el resto. Por otro, al bonificar exageradamente algunos impuestos o eliminarlos directamente, atrae contribuyentes de otros territorios en clara competencia desleal con quien no tiene una capacidad recaudatoria semejante", ha razonado.

Según Ábalos, "si una comunidad deja de ingresar 1.000 millones por bonificar un impuesto y al mismo tiempo pide más financiación, está detrayendo recursos a todos y afectando a la sostenibilidad del Estado"