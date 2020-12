Dos horas de autobombo desde el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha extendido en su comparecencia más larga para cerrar el año y en la que ha desplegado un extenso informe de rendición de cuentas que avalado por un grupo expertos. El Gobierno dice haber cumplido un 23,4% de sus compromisos y cumplirá en junio el 33%.

Ha sacado pecho Sánchez de que, sumados los proyectos en curso, el Ejecutivo ha activado ya un 90,9% del total de sus promesas electorales, lo cual supone que "llevamos un semestre de adelanto en el cumplimiento de acuerdos". Sánchez ha presumido de lo que ha considerado un "ejercicio inédito de transparencia" que ha dicho que se trata de una "radiografía técnica, objetiva y honesta".

Según ha explicado el presidente Sánchez, desde el 7 de enero de 2020, fecha de la investidura, "el Gobierno ha asumido 1238 compromisos, de los cuales 428 proceden del acuerdo programático" entre PSOE y Podemos, lo cual supone un 20% de ese pacto de gobierno de coalición.

Gestión "sobresaliente de la coalición"

En este sentido quiso poner nota también al funcionamiento del gobierno de coalición que "es un sólo Gobierno. Hay voces distintas en el Gobierno de coalición pero hay una única palabra que es el Boletín Oficial del Estado". Y defendió que, pese a que "aún se necesita experiencia para seguir engrasando el Gobierno de coalición", está funcionando de manera "sobresaliente", motivo por el que quiso "agradecer a todos los miembros de la coalición".

No hará crisis de Gobierno

Sánchez quiso insistir en su mantra de que "todos los ministros y ministras son ministros del Gobierno de España" cuya voluntad es agotar la legislatura sin hacer ninguna crisis de gobierno. "El Gobierno de coalición tiene por delante una legislatura larga y fructífera y que tiene animo de perdurar en el tiempo y regenerar la vida democratica en nuestro país".

El enigma de los indultos

Otra de las preguntas de mayor interés era la relativa a la concesión de indultos por parte del Gobierno. El presidente no quiso responder a la pregunta en su balance en favor de la trasparencia porque "cuando llegue a la mesa del Consejo de Ministros será cuando yo me pronuncie". "Este es un gobierno que no ha escondido sus intenciones y apuesta por el reencuentro", señaló haciendo un alegato a la responsabilidad compartida porque "nadie esta libre de culpa, todos hemos cometido errores".