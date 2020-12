Lorena Roldán, apeada como candidata de Cs en Cataluña, se pasa al PP

hoy ese proyecto lo encarna Alejandro Fernández. Por eso es un honor para mí anunciar que desde hoy me sumo a su proyecto en Cataluña convencida de que doy el paso en la dirección correcta" asegura Roldán en su misiva. Golpe de efecto de Lorena Roldán , que abandona las filas de Ciudadanos para integrarse en el proyecto del PP de Cataluña que dirige Alejandro Fernández . La ya exdirigente del partido de Inés Arrimadas ha dado cuenta de su decisión a través de las redes sociales y con una carta dirigida a los militantes de Ciudadanos. "A las puertas de unas nuevas elecciones en Cataluña marcadas por la pandemia pero también por el desafío separatista necesitamos valentía y amplitud de miras para construir un proyecto común con sentido de Estado, capacidad de gestión y sobre todo sin complejos ante el separatismo. Y. Por eso es un honor para mí anunciar que desde hoy me sumo a su proyecto en Cataluña convencida de que doy el paso en la dirección correcta" asegura Roldán en su misiva.

Hoy finalizo mi etapa en Cs. Una decisión difícil pero muy meditada. Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día y, por eso, quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto de @alejandroTGN. Gracias por la confianza. pic.twitter.com/CSoKMCNWWK — Lorena Roldán (@Lroldansu) December 30, 2020

apeada como cabeza de cartel de Ciudadanos hace unos meses en favor de Roldán fuehace unos meses en favor de Carlos Carrizosa . En aquel momento, acató la decisión y alegó que si se consideraba que era lo mejor para el partido no tenía inconveniente a renunciar. La remoción generó críticas en Ciudadanos entre otras razones porque Roldán había sido designada en unas primarias, proceso que no se aplicó a Carrizosa. Roldán contaba con el favor de Albert Rivera , pero tras su salida de Ciudadanos , Inés Arrimadas revocó algunas de las decisiones de su antecesor, entre ellas que Roldán encabezara la lista de Ciudadanos para las autonómicas.

No cita ni a Arrimadas ni a Carrizosa

Roldán da las gracias en su carta a Albert Rivera y no cita ni a Arrimadas ni a Carrizosa. También apunta que "es de justicia reconocer los logros que hemos conseguido en estos últimos años, con hitos tan importantes como la victoria en Cataluña en 2017 o el cambio en Andalucía en 2018. No obstante -añade, debo admitir que desde hace unos meses me cuesta reconocer ciertas decisiones adoptadas por la ejecutiva permanente del partido, muchas de ellas tomadas de forma unilateral, apartándose de la esencia del partido".

Roldán, que ha militado seis años en el partido naranja, se muestra muy crítica con los últimos movimientos tácticos de Arrimadas y afirma: "Ciudadanos nació como dique de contención al nacionalismo y no como sostén de los que con sus pactos, dan alas a quienes pretenden romper nuestro país. La gobernabilidad de este país no puede descansar en aquellos que tienen como objetivo dinamitar nuestro Estado de Derecho. Esta debe ser siempre una línea roja".

Fuentes del PP apuntan que Roldán ocupará el segundo lugar en la lista de Alejandro Fernández para las próximas elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero,