El ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha asegurado que dejará de ser ministro cuando empiece la campaña electoral de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

"Dejaré de ser ministro cuando empiece la campaña electoral. Hasta entonces voy a ocuparme de mis tareas como ministro", ha señalado Illa en una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia.

En este contexto, el actual ministro de Sanidad ha destacado que durante la campaña explicará sus propuestas para Cataluña. "En quince días de campaña hay tiempo para explicar nuestra propuesta a los catalanes", ha dicho.

Al ser preguntado si utiliza el cargo de ministro para hacer campaña, Illa ha señalado que va a desempeñar el cargo como ha hecho hasta ahora y ha afirmado que hará campaña "cuando llegue el momento".

El ministro ha reconocido que la "posibilidad" de su candidatura a las elecciones catalanas la hablaron "desde mitad de noviembre", pero ha precisado que "la decisión no se tomó hasta el último momento". "El día antes de hacerlo público yo no lo comuniqué, pero entiendo que le correspondía a Iceta y dependía de él", ha apuntado.

"Iceta ha hecho un acto de generosidad poco habitual en política. Él renuncia a lo que quería y yo asumo una responsabilidad a la que no aspiraba. Me dijo que hago falta aquí, que no podemos afrontar las elecciones como unas más, que hay que romper la dinámica de resignación. Y no me puedo cruzar de brazos", ha manifestado Illa.

Iceta se deja querer

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha valorado este sábado las informaciones que le sitúan dentro del Gobierno señalando que "no hay nada confirmado", si bien ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siempre" le ha trasladado que le gustaría contar con él.

En unas declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press, Iceta también ha reconocido que le encantaría trabajar con el jefe del Ejecutivo, aunque ha dicho que eso puede significar "ser ministro o estar en la Ejecutiva del PSOE".

Así se ha pronunciado Iceta sobre una presunta entrada al Gobierno en el Ministerio de Política Territorial, tras el hueco que dejaría la actual titular de esa cartera, Carolina Darias, que según ha contado Libertad Digital sería la sustituta de Salvador Illa al frente de Sanidad.

El líder de los socialistas catalanes también ha explicado la decisión de Illa de dar un paso al frente para ser el candidato del partido a los comicios del 14 de febrero y ha agradecido a Sánchez habida cuenta de que "sin él" no se podría haber tomado la decisión de cambio de candidato.

"Él me confesó que él también había pensado en Salvador Illa como candidato a las catalanas", ha sentenciado Iceta.