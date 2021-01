El alcalde de Algeciras: "Podemos siempre ha avalado como nadie las aspiraciones de Gibraltar"

El año 2021 ha comenzado para la comarca gaditana del Campo de Gibraltar con distintos retos sobre la mesa. Desde el cierre de algunos municipios por la cepa británica del coronavirus pasando por el nuevo estatus de Gibraltar tras hacerse efectivo el Brexit hasta la inmigración ilegal o el narcotráfico, esta zona estratégica para España y la Unión Europea ha vuelto a la primera línea de la actualidad.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el alcalde de Algeciras, la principal ciudad de la zona, José Ignacio Landaluce, ha abordado estas cuestiones poniendo el acento en el papel que ha desempeñado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre la cuestión del cierre de municipios por el coronavirus ha pedido que en esta zona sea prioritaria la vacunación de sanitarios y ha remarcado que el Gobierno "ha hecho caso omiso" de las reclamaciones de la Junta de Andalucía a la hora de controlar los ingresos en la frontera de Gibraltar y que han disparado la incidencia del virus en la provincia de Cádiz.

El acuerdo tras el Brexit

Una de las cuestiones que el alcalde de Algeciras ha analizado es cómo se han llevado a cabo las reuniones sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit. José Ignacio Landaluce ha contado que "hay una visión de Gibraltar desde el Campo distinta a cómo los españoles vemos la colonia". En este sentido ha dicho que, tras el acuerdo, "te tienes que alegrar porque hay muchos trabajadores y familias" que dependen del peñón. Sin embargo, ha puesto en duda cómo se ha llegado a ese acuerdo por parte del Gobierno tras las declaraciones del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en las que aseguró que Pedro Sánchez y Arancha González Laya "dejaron de lado la cuestión de la soberanía".

Cree que "lo lógico" es que aquí haya "dudas si todas las partes han salido ganadoras" por eso ve necesario que Pedro Sánchez dé "explicaciones" sobre "lo que se conoce y lo que se tiene que conocer" del acuerdo sobre Gibraltar a cuyas reuniones "no acudió ningún campogribraltareño". En este sentido ha puntualizado que "tiene que haber un compromiso de desarrollo armónico" porque "no puede ser untar la tostada por ambos lados para una parte y que la otra no tenga ni tostada".

También ha pedido que el Gobierno se comprometa a realizar las inversiones que anunció hace dos años porque "siguen pendientes todas" y que se ayude "con planes de empleo y un compromiso de mejora en el entorno del Campo de Gibraltar y de Gibraltar sin dejar de lado la reclamación de nuestro territorio". El alcalde de Algeciras ha denunciado también la situación de la base de submarinos en el peñón y cómo han ido aumentando la superficie de Gibraltar en los últimos años mientras reclaman una aguas territoriales.

Además, se ha preguntado por el papel de Pablo Iglesias en el negociación del Gobierno con el Reino Unido por Gibraltar. Ha dicho que le "preocupa sobremanera" porque "Podemos siempre ha avalado como nadie las aspiraciones de Gibraltar" y siempre "lo ha apoyado". José Ignacio Landaluce ha remarcado que Iglesias "es alguien que no sale en la foto, pero estar, está".

El alcalde de Algeciras también ha recordado cómo han variado las reclamaciones sobre el peñón en los últimos años dependiendo del color del Gobierno. Ha señalado que con Miguel Ángel Moratinos de ministro de Exteriores en la época de Zapatero fue "el mayor retroceso de la diplomacia española en 300 años" y que con Josep Piqué "estuvimos a un tris de poder aspirar a la co-soberanía". En este sentido ha dicho que "el Foreing Office marca una línea y el gobierno no la cambia. Aquí en España depende si gobierna el PSOE o el PP".

Narcotráfico e inmigración

El alcalde de la principal ciudad de la zona, y una de las más importantes del sur de España, ha hablado también sobre el aumento del narcotráfico y de la violencia de los nuevos clanes de la droga y de la inmigración. José Ignacio Landaluce ha dicho que "la presión ha sido grande" contra los clanes de la droga y ha pedido "mejoras" tanto salariales como de equipamientos para los agentes de la zona. Ha dicho que "es de justicia que si trabajan el triple tengan alguna mejora".

Sobre la cuestión migratoria ha puesto el foco en Marruecos. El incómodo vecino del sur es quien controla el flujo de la llegada de los "cientos de miles de subsaharianos que hay en las costas que van desde Ceuta hasta Tánger" y que esperan llegar al continente europeo.

Landalue ha asegurado que ahora mismo la presión no es alta pero que "esto puede cambiar mañana". Cree que "afrentar a Marruecos no tiene buenas consecuencias para España" y sobre los últimos movimientos del Gobierno piensa que es un "disparate no pensar las consecuencias que pueden tener". El alcalde de Algeciras cree que el Gobierno "no está barajando el equilibrio que hay que tener con Marruecos" porque con nuestro vecino del sur "nos tenemos que llevar bien sí o sí".