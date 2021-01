Rosa Díez: "No hay que confundir la ilusión del año nuevo con el ilusionismo que hace Pedro Sánchez"

Rosa Díez ha enumerado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico todas las tropelías que han perpetrado Pedro Sánchez, sus ministros y sus aliado en la primera semana del año 2021 cuando se cumple el primer aniversario del gobierno socialcomunista.

La política ha pedido como propósito de año nuevo "trabajar para que no se cumplan los objetivos de estos sinvergüenzas" que "todo lo que hacen no es sólo por incompetencia". Para Díez "todo forma parte de un plan y el nuestro tiene que ser desenmascararles para que no les salga gratis y defender la democracia".

En este sentido ha aclarado que "no hay que confundir la ilusión del año nuevo con el ilusionismo". Ha dicho que "la ilusión" fue "cuando nos dijeron que había vacunas" y el ilusionismo, "la sábana que anunciaba" la caja con las vacunas y "la falta de plan de distribución". Ha explicado que "ahora dice Illa que hace meses que las CCAA tenían un plan y Sánchez que lo tenía el Gobierno".

Para este cometido de ir desvelando las distintas mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado con todo lo que ha ocurrido en la primera semana del año. Rosa Díez ha apuntado que "la manera de comportarse que tenían el año pasado la tienen este año".

Ha empezado con Salvador Illa al que han nombrado "candidato para pactar con los golpistas independentistas en Cataluña" mientras "siguen adelante las condenas contra uno de los partidos en el Gobierno".

Además, ha indicado que "el déficit será el mayor de la historia en España, mayor que el del ilusionismo de la época de Zapatero" y que "Marlaska ha conseguido en unos meses liquidar la dispersión de terroristas". Sobre el ministro del Interior ha dicho que "se ha convertido en el más acreditado limpiador de las escenas de crímenes" por acercar a una cantidad creciente de terroristas al País Vasco. Unos asesinos que "están en la cárcel porque han matado y además no colaboran con la Justicia".

En esta primera semana del año "el caudillo Sánchez ha confirmado que tiene la intención de indultar a los golpistas" y "el delincuente Ábalos dice que es ‘para aliviar tensiones’". Y también en estos días "hemos conocido que Marruecos ha reivindicado Ceuta y Melilla. Marruecos no se atrevió a tanto desde que el otro caudillo estaba en el lecho de muerte", ha señalado Rosa Díez.

Los otros dato escalofriantes que hemos conocido estos días son que "España lleva más de 80.000 muertos" por el coronavirus y que tenemos "los peores datos de paro de la historia". Rosa Díez ha remarcado que en esos datos sobre el desempleo no cuentan a los "más de 700.000 que continúan en ERTE".