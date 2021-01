Vox arremete contra Casado por su "postureo" en la nevada

La guerra abierta entre el PP y Vox continúa, esta vez a cuenta del temporal Filomena, que ha azotado al centro de España durante el fin de semana, y que sigue afectando a gran parte de la península. Los de Abascal reprochan a "todas las administraciones" la falta de previsión y califican de "postureo" las imágenes de Pablo Casado recogiendo nieve a las puertas de un centro de salud.

Después de los enfrentamientos que ambas formaciones han protagonizado tras el asalto al Capitolio en EEUU, y las críticas cruzadas que se han lanzado a través de los medios de comunicación y las redes sociales, el temporal ha vuelto a ser motivo de disputa.

Preguntado por las fotografías publicadas por el líder del PP, el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido en Madrid, que le parece "obsceno" que se hagan este tipo de instantáneas, y le ha recriminado que no se centre en pedir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que "pongan todos los medios para evitar" lo ocurrido durante el temporal.

"Yo, la verdad, es que me dedico a la política desde hace un año y medio, no como el señor Casado, que lleva bastantes años más dedicándose a esto, y nunca me he hecho una foto de postureo. Si alguna vez lo hago le pido a los afiliados de Vox que lo recriminen", ha dicho Buxadé. "Un poco obsceno esto de publicarse fotos", añadía, valorando en cualquier caso que "le parece bien" que el líder del PP ayudara a quitar nieve.

Minutos antes, Buxadé había reprochado a Casado sus críticas a Vox a cuenta del asalto al Capitolio por "equivocarse de enemigo" y "mentir vilmente", al asegurar que no habían condenado lo ocurrido. "Nosotros sabemos quién es el adversario", añadía defendiendo que seguirán apoyando al PP en los gobiernos de Madrid, Andalucía y Murcia.

Fuentes del partido aseguran que el líder de Vox, Santiago Abascal, a diferencia de Casado, ha dado orden al partido de no publicar ninguna fotografía en la que aparezca ayudando a sus vecinos, como ha estado haciendo durante el fin de semana. La última ocasión, este mismo lunes, cuando ha remolcado un autobús que había quedado atrapado en la nieve con su vehículo particular, un todoterreno 4x4.

"Todos son igual de responsables"

Desde Vox responsabilizan a "todas las administraciones" de lo ocurrido durante el temporal, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez y a los autonómicos en Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León. "La gestión del gobierno municipal, autonómico y de la nación, se mide en las calles de Madrid y ambas Castillas", ha asegurado Buxadé, que ha aprovechado para criticar el Estado de las Autonomías.

"¿Al final la cuestión va a girar en torno a la peleíta entre el PP y el PSOE sobre quién es el responsable, si el Gobierno de la Nación o el Gobierno autonómico?", se ha preguntado con ironía Buxadé, quien ha asegurado que "todos son igualmente responsables" de la falta de previsión y la gestión por lo ocurrido.

El vicepresidente político de Vox ha anunciado, además, que llevarán a cabo un batería de preguntas en los diferentes Parlamentos autonómicos, ayuntamientos y el Congreso, para exigir responsabilidades a los distintos gobiernos por las consecuencias del temporal.