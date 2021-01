El Gobierno de Castilla-La Mancha abrirá un proceso para recabar información entre los empresarios, sindicatos, tercer sector, ayuntamientos y diputaciones respecto a los daños provocados por la borrasca Filomena y, en función de los datos, se planteará la posibilidad de solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica.

Así se ha pronunciado este martes el consejero de Fomento, Nacho Hernando, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre la petición del PP de solicitar dicha declaración.

Hernando ha explicado que, en función de los "datos objetivos" recabados, se planteará o no la posibilidad de remitir esa información al Ministerio de Interior, que es quien dictamina si es factible o no la declaración de zona catastrófica. Y ha añadido: "La declaración en sí no es lo importante, sino el determinar qué daños materiales se han producido para que pueda haber compensaciones a esas personas".

La comunidad de Madrid ha planteado este fin de semana la posibilidad de solicitar la declaración de zona especialmente afectada por la borrasca Filomena al Gobierno, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, respondió este lunes que antes de plantearse esta declaración deberán ser evaluados los daños, las causas y el alcance de los efectos del temporal.

Este martes, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que apoyará a cualquier alcalde "de cualquier municipio y de cualquier signo político" que solicite la declaración de zona catastrófica, como ya se ha abierto también a hacerlo el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.