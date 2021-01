Toni Cantó ha hablado este martes en La Noche de Dieter sobre la trama destapada en torno al hermano de Ximo Puig de captación de contratos públicos vinculados, entre otros aspectos, a la promoción del valenciano. "Las ayudas se las estaban repartiendo tres espabilados. Nos parece vergonzoso, y vuelve a reforzar esa idea de que el nacionalismo, la lengua, las televisiones autonómicas son un gran negocio", ha dicho Cantó, que ha pedido "acabar" con esto. "Son ayudas que se dicen para el valenciano pero que sirven para enriquecer a los mismos", ha lamentado.

Cantó ha recordado que escándalos como este, que apenas encuentran eco en ciertos medios, llegan en plena pandemia y en una situación muy difícil para miles de valencianos y con las cifras sobre el coronavirus disparadas en la región. Y ha denunciado cómo continuamente PSOE y Compromís difieren en sus mensajes. Uno de los últimos ejemplos, la polémica cabalgata de Reyes en Valencia, mientras parte del Ejecutivo decía que teníamos "que confinarnos". "La gente está harta de ver que las ayudas no llegan y luego estos se saltan sus reglas a la primera de cambio", ha lamentado.

Sobre las cifras, que sitúan a Valencia entre las regiones cono mayor incidencia, Cantó ha insistido en que la situación es "dramática" y ha recordado que mientras se criticaba a Madrid por el hospital Isabel Zendal, "aquí los hospitales de campaña no se pueden usar porque no tienen sistema de calefacción". "No se ha hecho nada", ha denunciado Cantó, que ha dicho que van a la cola en test mientras continúan los mensajes contradictorios. "Es todo un despropósito, la gente está muy insegura, se tiene la sensación de que se improvisa y esto está ya costando vidas", ha dicho el dirigente de Cs, que cree que con este "espectáculo bochornoso" pretenden "cubrirse las espaldas si algo sale mal".