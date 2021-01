Cinco años de cárcel por apuñalar a un compañero de clase que "blasfemó" contra Mahoma en Torrevieja

Un pakistaní de 19 años, residente en España desde su infancia, ha sido condenado este lunes a cinco años de prisión por intentar asesinar a puñaladas a un compañero de instituto que "blasfemó" contra Mahoma, según informa Levante. El mercantil valenciano.

El presidente del tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, dictó in voce la sentencia condenatoria cuando el joven se declaró culpable al haberse alcanzado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía –que pedía inicialmente una pena de ocho años por un delito de asesinato en grado de tentativa–, la acusación particular –que demandaba una condena de 12 años al considerar que se debía agravar el castigo por haber cometido el delito por motivos "racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima"– y la defensa del acusado. Además de los cinco años de prisión, el individuo deberá indemnizar a la víctima con 11.000 euros y, durante nueve años, no podrá acercarse a ella a menos de 300 metros.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:30 del 29 de octubre de 2019, en el instituto Torrevigía número 5 de Torrevieja. Cuando apenas quedaban diez minutos para que terminara una clase de inglés, el condenado, que entonces tenía 18 años, se acercó por detrás a un compañero de clase, de 17, con la intención de matarlo "por una blasfemia". Le agredió con un cuchillo jamonero de 27 centímetros de hoja y 13 de mango que llevaba guardado en su mochila. El alumno atacado recibió una puñalada en el costado derecho y otra por la espalda, a la altura del corazón. El agresor fue detenido en el instituto; la víctima fue hospitalizada debido a las lesiones de arma blanca, una de las cuales le afectó a un pulmón.