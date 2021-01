Marhuenda, ante la repugnante campaña contra él del panfleto de Dina Bousselham: "Vuelve el estalinismo"

La campaña que ha emprendido el panfleto que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha creado para Dina Bousselham, contra Francisco Marhuenda ha tenido respuesta en Es la Mañana de Federico. El director de La Razón ha asegurado que con cosas así "es terrible ver cómo vuelve el estalinismo". "Es la estrategia estalinista de mentir, engañar e intentar destruir a las personas", apunta Marhuenda.

"Lo grave no es que me ataque Podemos, lo grave es que desde la vicepresidencia del Gobierno de España con recursos públicos mantienen un medio para atacar a periodistas como Vicente Vallés o Eduardo Inda. Lo que quieren es matarnos a todos los que no coincidimos con ellos", señala el contertulio. "Tienen desde la vicepresidencia del Gobierno y los ministerios los instrumentos de poder como el CNI para acabar con cualquiera de nosotros, y te muestran un camino terrible".

Cuentan en una de sus informaciones que el 27 de junio de 2018 el BOE publicó la composición del tribunal responsable de evaluar la candidatura a profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos del director de La Razón. Dicen de su nombramiento que no está "exento de polémica" y que se "ha visto cuestionado por las vinculaciones de los miembros con grupos afines a la línea política del tertuliano".

Como presidenta del tribunal titular figura Teresa Freixes, de la que dicen que comparte con Marhuenda su "odio hacia el independentismo" y lo que hacía era liderar la plataforma Concordia Cívica, fundación con la pretensión de aunar a colectivos empresariales, mediáticos y particulares en contra del procés.

Alfredo Alvar Ezquerra ostentó el papel de secretario y Francisco Javier Paredes Alonso fue vocal primero del tribunal y catedrático en la Universidad de Alcalá. Ambos colabaoradores de medios de comunicación "asociados a la Iglesia y al conservadurismo". De Fernando Suárez Bilbao dicen que fue un "polémico plagiador".

También han tratado de lanzar a los profesores y alumnos contra Marhuenda. Pidieron a través de Twitter a alumnos de Marhuenda que se pusieran en contacto con ellos.

Estamos haciendo un artículo sobre la URJC. Estamos intentando contactar con alumnos de Paco Marhuenda. Respetamos el anonimato. Contáctanos a través de este formulario https://t.co/2dZn7Jdkkf — La Última Hora Noticias! (@LaUltima_Hora) January 11, 2021

Y de ahí señalan que "alumnos de la URJC se quejan de él", pero se limitan a poner entrecomillados de alumnos anónimos diciendo que "es muy mal profesor" y que "pasa más tiempo hablando de él que explicando el temario".

En otro ataque publicado en La Última Hora aseguran que los profesores de la URJC están enfadados con él porque "pasa más tiempo conspirando contra el rector que impartiendo sus clases". "Dicen que quiero acabar con el rector, pero yo me llevo bien con él", ha asegurado Francisco Marhuenda en esRadio.