"La obsesión de Sánchez por sabotear a Ayuso" perjudicando a los madrileños pasa de castaño oscuro

El Mundo

"Arnaldo Otegi escribe a los presos de ETA para que se afilien a Bildu". ¿Es que no lo estaban? Dice el editorial que "la carta que Otegi ha enviado a los etarras en la cárcel produce náuseas". El mismo Otegi produce náuseas. "Que Otegi se sienta en condiciones de ofrecer impunidad a sus camaradas pistoleros —mientras Marlaska acelera el goteo de acercamientos y excarcelaciones— delata la abominable degradación a que ha llegado la política de alianzas de Sánchez e Iglesias". Con esta banda ya estamos curados de espanto.

Hoy se discute mucho sobre la subida de la luz. Dice Rosell que "los españoles quieren saber por qué pagan un alza histórica de la factura eléctrica en plena ola de frío, pero la ministra Teresa Ribera no les dice la verdad". ¡Paren las máquinas, el Gobierno miente!

No deja de tener su gracia verlos balbucear excusas tras la que le cayó a Rajoy, "con gruesas palabras y megáfono en mano, calificándolo de 'cómplice de la codicia de las eléctricas' o culpándolo de tener sumido al país —decían— en la pobreza energética. El populismo, ya se sabe, es un bumerán que siempre vuelve contra el que lo lanza". Bocazas.

"Cabe revisar a la baja el tipo del IVA aplicado, lo que tendría repercusión directa en el consumidor", pero ya estamos como con las mascarillas. "La ministra María Jesús Montero afirma que Europa no lo permite. Miente ahora como mentía cuando culpó a Bruselas de no poder bajar el IVA de las mascarillas. La UE ha llamado la atención a España por abusar de los tipos reducidos, pero no se ha pronunciado respecto de la factura de la luz". En serio, ¿no hay una sola persona en este gobierno que se avergüence de mentir con ese descaro a todas horas?

El País

"Los socios de Gobierno chocan de nuevo por la Monarquía". En plena catástrofe por la nevada, con la covid disparada y la ruina económica reaparece el moñas con sus tonterías. Cuando un tonto coge una linde...

"El gobierno catalán prevé aplazar a mayo las autonómicas". "El deseo de votar", titula el editorial. Pero si los catalanes no hacen otra cosa. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que se han celebrado elecciones en esa región en los últimos años. Para salir siempre lo mismo, por cierto.

"La mayoría gubernamental y varias formaciones de la oposición parecen decantarse por un aplazamiento. Los socialistas se han pronunciado a favor de mantenerlas". "Si una amplia mayoría del espectro político catalán se mostrara a favor del aplazamiento —aunque quepa sospechar algunos cálculos de conveniencia política partidista— no sería conveniente que la minoría librara un prolongado pulso". ¿Qué pasa? ¿No le va bien a Illa en las encuestas?

En contra de su costumbre de editorializar sobre una noticia varios días después de que se produzca, El País opinó ayer sobre la luz. "No tiene sentido acusar a los Gobiernos de turno —como ocurre ahora y ocurrió a la inversa en el pasado— de las fluctuaciones de mercado. Hay que buscar soluciones estructurales". "No parece una solución eficaz apostar por un actor público en el sector, como plantea el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos", sino que propone "revisar el segmento impositivo que pesa sobre la factura". Se supone que para bajarlo, pero con este lenguaje tan enrevesado cualquiera sabe.

También propone "crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretende repartir el peso del apoyo a las renovables en todo el mercado energético y no solo en la factura eléctrica". Para interpretar esto y que lo puedan entender hasta los que pagan la luz he tenido que recurrir a expertos como Luis Fernando Quintero y Beatriz García.

Lo que propone El País es que el pastizal que cuestan las subvenciones a las renovables y los sobrecostes del sistema energético que entrañan tener menos nuclear y más molinillos (que es en esencia lo que hace que en días tan fríos suba tanto el precio de la energía), lo paguen no sólo los consumidores de luz, sino hasta el consumidor de gasolina, porque serían todas las compañías energéticas las que corrieran con los gastos. Porque sí, resulta que hay gente que no consume electricidad. Y usted está pagando un riñón a los cuatro gatos que tienen el cacharro ese que parece un espejo en el tejado.

ABC

"El gobierno silencia a los jueces en el Congreso". A la chita callando, aprovechando que Filomena pasa por Madrid. "El PSOE tiene prisas por imponer a sus propios candidatos para cubrir vacantes sin alcanzar los acuerdos proporcionales que exige el funcionamiento interno del CGPJ. A partir de ahí, se entiende bien su voluntad de menoscabar el peso real que debe tener el CGPJ en nuestra democracia", dice el editorial.

Gabriel Albiac alza su voz contra la inquina del Gobierno contra Madrid, que pasa ya de castaño oscuro. "Sánchez e Iglesias han perseverado en su guerra contra las autonomías que no controlan: contra Madrid, sobre todo, y contra esa Isabel Díaz Ayuso a la que han convertido en su obsesión; y a la que sólo han conseguido alzar a un nivel de prestigio y popularidad, hace dos años inimaginable. Pero un gobierno que, desde la Moncloa, agota sus energías en sabotear a poderes locales, no es un gobierno de Estado: es una secta que existe sólo para garantizar los empleos de sus gentes y aniquilar a aquellos en quienes puedan ver un riesgo de competencia. Pagamos los ciudadanos. Como siempre". Los madrileños tenemos que plantarnos ya ante esta continua persecución. Que les pagamos el sueldo, leche. Que pare el boicot a Madrid o van a provocar un nuevo Dos de Mayo contra el agresor.

En cuanto a la luz, María Jesús Pérez habla en cristiano. "La tarifa tiene un 21% de IVA que Sánchez se niega a bajar. Dice que lo impide Bruselas, cuando en Alemania es de un 19%, en Italia un 10%, Portugal un 6% y Francia un 5,5%. Otro cuento como el del IVA de las mascarillas. "Sánchez no baja los impuestos a la electricidad porque son una máquina de recaudar. Punto". Más claro, agua. A ver si El País aprende a hacer periodismo, cuyo objetivo es que te entienda todo el mundo, del portero al ingeniero.

La Razón

"Sanidad descarta confinar pese al récord de contagios". Puf, qué alivio. "Podemos se lanza contra Robles". "Los choques que han mantenido durante estos últimos doce meses se reactivan, si cabe, con más fiereza. Tras días de atronador silencio, los ministros de Unidas Podemos volvieron ayer al foro público con el ánimo encendido de reabrir las brechas de la coalición". Que vuelvan a estar calladitos con manta y peli en Galapagar, por favor.

Dice el editorial que "Robles se ha convertido paradójicamente en un objetivo a batir por Iglesias". "A nadie se le escapa que representa lo que una buena parte de la ciudadanía quiere de sus políticos: que sea una ministra del Gobierno de España, de todos los españoles, no sólo de la izquierda, no una instigadora de problemas artificiales, sino una servidora pública que pone de su parte para resolverlos. Ha tenido que ser ella quien haya puesto el espejo delante de los socios del Gobierno para mostrar de una vez por toda a qué juega Podemos con el dinero de todos".

"Esta es la situación de este Gobierno que Margarita Robles ha mostrado con claridad, puede que cansada de una izquierda populista y parasitaria que vive a costa de políticos honrados". Y de los ciudadanos que les pagamos el sueldo. "Pedro Sánchez tiene la palabra". Pues como haya que fiarse de la palabra de Sánchez estamos apañados.