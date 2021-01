Nuevo escándalo protagonizado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para quien no cuentan las normas y restricciones para hacer frente a la pandemia que son de obligado cumplimiento para el común de los ciudadanos. Colau se "escapó" de Barcelona el día de Reyes para juntarse con su familia en una casa rural próxima al municipio gerundense de Olot, una masía que la alcaldesa había alquilado para pasar el grueso de las vacaciones de Navidad.

La alcaldesa y líder de los comunes, la versión catalana de Podemos, trató de ocultar su estancia, pero los vecinos de Sant Iscle de Colltort, en el término municipal de Sant Feliu de Pallerols (La Garrocha), dieron cuenta de su paradero porque sus escoltas tuvieron que ser rescatados el 10 de enero tras el paso de la borrasca Filomena por la comarca. El temporal llenó los caminos de nieve, los vecinos salieron a despejar las carreteras y ahí descubrieron a la comitiva municipal, según informa el digital barcelonés Metrópoli Abierta.

Según fuentes del ayuntamiento de Sant Feliu de Pallerols, la familia de Colau se instaló en la masía que tienen alquilada el 26 de diciembre. La alcaldesa iba y venía a pesar de las restricciones y recomendaciones de la Generalidad. Y el día 6 de enero, 24 horas de que la Generalidad endureciera las limitaciones de movilidad (en teoría no se puede salir del municipio salvo por razones laborales o de urgencia), Colau abandonó la ciudad para reunirse con la familia. Los vecinos de la zona creen que marchó de nuevo a Barcelona el día 11.

La alcaldesa niega que se haya saltado el confinamiento y en respuesta a un dirigente de Junts per Catalunya (JxCat) ha asegurado en Twitter lo siguiente: "Falso, no me fui de fin de semana ni me salté el confinamiento. Mi núcleo familiar estaba en una casa rural de alquiler desde San Esteban (26 de diciembre) y yo me reuní por Reyes, por tanto de acuerdo con la normativa".

Fals: no vaig marxar de cap de setmana ni em vaig saltar el confinament. El meu nucli familiar estava a una casa rural de lloguer des de Sant Esteve i jo m’hi vaig reunir per reis, per tant, d’acord amb normativa. — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) January 15, 2021

En las redes sociales se reprocha a Colau que alquilara una casa cerca de Olot para ir y venir de Barcelona durante las festividades de Navidad cuando la recomendación de la Generalidad y del propio Ayuntamiento es que se limitara la movilidad lo máximo posible.

No es la primera vez que la familia de Colau hace caso omiso de las restricciones. El pasado verano abandonó la ciudad junto a su familia cuando la Generalidad decretó un confinamiento por municipios