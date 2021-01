Illa y Sánchez no cejan en su "ánimo de seguir matando o dejando morir a la gente"

El Mundo

Alfonso Fernández Mañueco: "Castilla y León no ha abierto un frente contra el Gobierno sino contra el virus". Y es que Illa necesita calmantes con urgencia. Después de dejar las decisiones a las autonomías, cuando estas las toman, las sabotea. ¿Pero este tío de qué va?

Hay que estar como un cencerro, o como dice el editorial "no es de recibo, a estas alturas, que el Gobierno pleitee en el Tribunal Supremo con un ejecutivo autonómico, en este caso, el de Castilla y León (PP-Cs), por la fijación del horario del toque de queda. Es inaceptable que el mismo ministro que impuso el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, con una incidencia acumulada menor de la que ahora azota al conjunto del país, en esta ocasión se parapete en subterfugios para seguir escurriendo el bulto". Ni hace ni deja hacer. "La falta de determinación política del Gobierno de Sánchez, además de su sectarismo, resulta alarmante y aboca al país a graves consecuencias sanitarias". Nos van a matar a todos.

"El resultado es un completo desgobierno que no hace más que agravar el impacto de una incidencia acumulada de 575, la más alta de la pandemia". "Este obsceno desbarajuste es extrapolable a la campaña de vacunación. Sánchez e Illa deben dar la cara y asumir sus responsabilidades". Y si no, al menos que no toquen las narices.

Federico Jiménez Losantos dice que "vamos por la tercera ola de la covid-19 y en el Ministerio de Sanidad mandan los mismos que fracasaron en las dos olas anteriores. Sin el menor propósito de enmienda y con ánimo de seguir matando o dejando morir a la gente, porque sus errores cuestan, han costado, decenas de miles de vidas". Es de juzgado de guardia. "Ahora Illa se presenta como candidato a la Generalidad, pero sin dejar el ministerio. Y ahora resulta que es candidato sin elecciones y ministro sin condiciones. O lo confinamos o nos mata". Pero de verdad, no es una metáfora.

Santiago González señala a Sánchez, puesto que él fue quien puso un ministro de Sanidad "incompetente". "Pedro Sánchez ofreció a las CCAA compartir la responsabilidad y pedir su estado de alarma individualizado. Como también cultiva la especialidad de sostener una cosa y su contraria, ha bastado con que Castilla y León se lo haya tomado en serio y haya fijado el toque de queda en las ocho de la tarde, para que el ministro haya negado a la Junta ese derecho. Illa vive en permanente contradicción consigo mismo". Pero, como dice Federico, nos jugamos la vida.

El País

"El retraso de las catalanas pospone la tregua política y los acuerdos". Y es que cuenta Cué que "Moncloa esperaba pactar con el PP, bajar la tensión con Podemos y reconducir el procés". Pero su socio se la ha vuelto a jugar.

Ahora Illa estará varios meses "con la doble cabeza, la de ministro y candidato, y eso puede desgastarle". Pero en la Moncloa creen que es al revés. "El tiempo dirá si tienen razón quienes creen que este retraso pincha el globo Illa o sus defensores que consideran que el tiempo solo hará crecer el fenómeno". ¿Illa un fenómeno? De la incompetencia, sí.

Y la coalición va como la seda. "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen muy claro que no les interesa romper la coalición". Ya, eso ya.

Anabel Díez trata de defender el recurso del Gobierno a las medidas contra la covid en Castilla y León y se le va la pinza. "Desde los desafíos del independentismo catalán, que terminaron con procesos penales, y con la inhabilitación de su cargo como presidente de la Generalitat, Quim Torra, no se había vuelto a dar un caso de desobediencia como el protagonizado por el Gobierno de Castilla y León". ¿De verdad alguien con dos dedos de frente puede comparar un golpe de Estado y una declaración unilateral de independencia con un toque de queda para preservar la salud de la población? Están chiflados en este periódico.

ABC

"La cogobernanza estalla y termina en los tribunales en plena tercera ola". Ver para creer. La situación, dice el editorial, "retrata a la perfección el vacío absoluto en el que Sánchez ha sumido la llamada cogobernanza".

"El Gobierno de Pedro Sánchez está más preocupado por el exhibicionismo de su poder sobre el Boletín Oficial del Estado que por hacer frente a la devastación que causa la covid-19".

"En vez de razonar, el gobierno prefiere mandar y trata a las comunidades con cobardía política, porque descarga en ellas el desgaste de la lucha contra la covid-19, pero siempre que no pongan en evidencia, como está sucediendo, la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez". La que han liado por dos horas arriba, dos horas abajo para volver a casa.

La Razón

"Sánchez apura declarar zona catastrófica Madrid". Dice el editorial que "nadie en su sano juicio entiende las reticencias del actual Gobierno a atender la solicitud de 'zona de emergencia' hecha por el Ayuntamiento de Madrid. Sólo desde un cálculo político, de corte partidista, puede apuntarse una explicación".

Y es que, como dice José María Marco "se da aquí una especial animadversión" hacia Madrid que roza lo enfermizo. "Los socialistas aguantan mal que Madrid sea una de las pocas grandes capitales europeas en las que no gobierna la izquierda". Vale, pero se están pasando de la raya.

"Isabel Díaz Ayuso no solo lo está haciendo bien, en contra de los pronósticos de una izquierda que se ha permitido desprestigiarla con campañas personales, impregnadas de machismo. Así que a la gestión eficaz, y a veces heroica, como volvió a ocurrir en los días de la nevada, se suma la voluntad de no ceder en el significado del proyecto madrileño. Se demuestra así, colateralmente, lo que el proyecto de los socialistas tiene de suicida, empeñados como están en atacar aquello mismo que deberían defender con todas sus energías" y con un empecinamiento encomiable.

Pues según revela El Submarino, a Ferraz no le parece suficiente. Quiere "una oposición más dura en Madrid". Resulta que con el temporal se ha visto mucho a Almeida y Ayuso y poco a Gabilondo y Pepu, que no ha cogido ni una pala. "La desesperación alcanza a la Moncloa". Pues como hagan una oposición más dura contra Madrid nos pasan a todos por la guillotina. No sé, que incendien la ciudad si eso.

Carmen Morodo echa humo con la cogobernanza dichosa. "Las energías políticas que deberían ir a luchar contra la pandemia se pierden en debates 'chorra'". "La cogobernanza 'fake' de Pedro Sánchez nos está costando vidas".

"La cogobernanza para Sánchez consiste en sacudirse la gestión incómoda de la pandemia y que apechuguen los líderes territoriales. Y, luego, si no le gustan las decisiones que quieren tomar aquellos a los que ha cedido la autoridad para hacerlo, las boicotea". "Todo depende de quién pida y de quién apriete, incluso cuando las decisiones afectan a la salud". Este hombre es un peligro no ya para España, para la vida de los españoles.