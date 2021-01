El TSJC recibe tres recursos, de momento, contra la suspensión de las elecciones catalanas

El primer recurso contra el decreto de suspensión de las elecciones autonómicas catalanas ha sido presentado por un partido de nuevo cuño, la Lliga Democràtica, que ha anunciado este lunes que ha ingresado dos escritos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con el objetivo de "garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y el ejercicio de la democracia".

La Lliga, que se define como un partido catalanista no independentista, trató de llegar a un acuerdo con el PSC para acomodarse en la candidatura de los socialistas. Las negociaciones no fructificaron, pero ahora, con la suspensión electoral, hace méritos para encontrar un hueco bajo el paraguas electoral del PSC.

En un comunicado, el partido dirigido por la politóloga Astrid Barrio apunta que "es de extrema gravedad dejar sin efecto la convocatoria electoral teniendo en cuenta la precariedad institucional que vive a la Generalidad sin presidente desde la inhabilitación de Quim Torra y con un Govern absolutamente dividido".

También censura la "dejadez del Govern por no haber previsto todas las medidas posibles a su alcance para hacer posible la celebración de las elecciones haciendo compatibles las garantías sanitarias con el ejercicio de los derechos de participación y de sufragio activo". "A diferencia de lo que ocurrió con la suspensión de las elecciones vascas y gallegas —añade la nota— la situación en Cataluña ni ha sido sobrevenida ni ha habido confinamiento domiciliario".

La Lliga hace suyo además el argumento del PSC de que "es poco justificable que se pueda ir a trabajar o a estudiar en unos transportes públicos atestados y no se pueda ir a votar". También apunta que desde que Torra dio por concluida la legislatura, en enero del año pasado, el Ejecutivo catalán ha tenido tiempo para preparar una elecciones bajo el contexto de la pandemia y asegura que Pere Aragonès, el vicepresidente regional "no tiene atribuciones para suspender una convocatoria electoral ni mucho menos para volver a convocar las elecciones cuando considere que se dan las circunstancias oportunas". "Resulta intolerable -continúa el comunicado- que quien ostenta el poder en Cataluña sea incapaz de cumplir la legalidad y la manipule a su conveniencia".

La entidad Federalistas de Izquierda también ha recurrido la suspensión electoral, así como un particular que pide además medidas cautelarísimas para que las elecciones se celebren tal como estaba anunciado el 14 de febrero. La patronal catalana Fomento del Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO también sopesan recurrir la decisión del Govern. Y también en relación con las elecciones catalanas pero antes de su suspensión, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) presentó un recurso en el TSJC por vulneración de derechos fundamentales ante las dificultades para recoger avales durante la pandemia. El Pacma se presenta por Barcelona, Gerona y Tarragona, pero no así en Lérida, provincia en la que no logró las firmas necesarias, un 0,5% del censo.