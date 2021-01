La tercera ola de la pandemia del coronavirus ha empezado con fuerza en España y muchas CCAA han pedido al Gobierno que modifique el decreto del estado de alarma para ampliar las restricciones a la población. Una de esas CCAA que se ha sumado a otras del PP como Castilla y León o Andalucía ha sido Castilla-La Mancha. La situación en la región gobernada por Emiliano García Page no deja de empeorar en los últimos días, justo después de haber sufrido los peores consecuencias de la borrasca Filomena.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado duramente la gestión de García Page del que ha dicho que "lleva un mes desparecido" y que "sólo ha aparecido para prohibir".

El presidente castellanomanchego "cada vez que hay un problema no ha estado" ha criticado Núñez. García Page "no ha estado, no ha podido acertar o equivocar porque no ha estado", ha dicho el presidente del PP en la región que cree que "ha quedado claro que Emiliano García Page no está a la altura de las circunstancias".

A -14 grados en Toledo

El presidente del PP en Castilla-La Mancha también ha criticado que, cuando más duramente está golpeando la pandemia, el Nuevo Hospital de Toledo que fue inaugurado hace unos meses, sigue cerrado para casos de coronavirus.

Paco Núñez ha contado que "todo esto se ha agravado porque en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo no había calefacción" porque se estropeó y estaban a -14 grados durante la ola de frío que llegó a la región después de la borrasca Filomena. "¿Con 14 bajo cero y sin calefacción se puede estar en un hospital? No es de recibo. Page tendría que tener abierto el Nuevo Hospital ya", ha apuntado el político.