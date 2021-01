El think tank Fundación Disenso fue creado por Vox para aportar ideas al partido. Un generador de ideas a la imagen y semejanza de lo que supuso FAES para el PP. Pues bien, Disenso ha convocado un acto para este martes por la tarde (a las 19:00 horas) en el que se discutirá sobre la libertad de expresión y la censura que practican las grandes corporaciones tecnológicas, conocidas como el "Big Tech", el cartel formado por "GAFAT" (Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter).

La libertad de expresión ante la amenaza de las corporaciones tecnológicas. –Martes 19

–19:00h Con @GirautaOficial, @hermanntertsch, @atimermans y @Gundisalvus. Moderado por @edu_amagi. Suscríbanse para esta al corriente de todas las novedades: https://t.co/3uO3g2j8nh pic.twitter.com/Dhtmd1ftBI — Fundación Disenso (@FDisenso) January 16, 2021

Dada la nula publicidad que los medios generalistas ofrecen a Vox o sus ramificaciones intelectuales, llama la atención que este acto haya salido a la palestra. Pues bien, lo ha hecho por sus participantes. Hay quien se ha llevado las manos a la cabeza porque el exportavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, haya aceptado la invitación de la fundación para debatir sobre este asunto. El propio Girauta tuiteaba algunos comentarios que anuncian el acto.

➡️La @FDisenso organiza un debate sobre el futuro de la libertad de expresión ante la amenaza de las grandes tecnológicas. Será este martes, a las 19:00h. Participarán @hermanntertsch, @GirautaOficial, @atimermans y @Gundisalvus, y moderará @edu_amagi. https://t.co/5BSXNBJ3i2 — La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) January 18, 2021

El evento, consistente en una mesa redonda de discusión intelectual sobre un asunto de rabiosa actualidad —por mucho que los medios de comunicación predominantes no quieran abordarlo— busca analizar la "amenaza de censura" por parte del "GAFAT" después del cierre de las cuentas del presidente saliente de EEUU, Donald Trump, y del destierro de Parler, contará con Girauta, y también con el eurodiputado de Vox y patrono de Disenso Hermann Tertsch, el ex alto cargo de los gobiernos de José María Aznar Alfredo Timermans y el investigador senior de The Heritage Foundation Mike González.

El evento estará moderado por el jefe de Estudios de la Fundación Disenso, Eduardo Fernández Luiña, comenzará a las 19:00 horas y se retransmitirá a través del canal de youtube de la Fundación Disenso.