El consejero de Salud de Murcia, el popular Manuel Villegas, ha pedido disculpas pero no dimite tras conocerse que él y numerosos cargos de su Consejería, unos 400, se han vacunado contra el coronavirus antes que otros colectivos vulnerables.

En una rueda de prensa ofrecida desde la Asamblea Regional tras desatarse la polémica, Villegas ha argumentado que "se tomó la decisión convencidos de que se cumplía el protocolo nacional y llevados por la intención de proteger al personal".

Aseguran desde el Partido Popular en el Gobierno murciano que Villegas "no" se saltó "ninguna cola". Que lo que hizo fue inscribirse "en una página web de voluntarios" que se querían vacunar tras interpretar "que todo el personal de la Consejería de Salud formaba parte de ese grupo de riesgo que estaba establecido por el Ministerio" y recuerdan que el consejero de Salud "es sanitario", ya que es cardiólogo en el Servicio Murciano de Salud (SMS), aunque ahora no ejerce.

Pero el protocolo del Ministerio de Sanidad dice que en esta primera fase se tienen que vacunar personas que trabajan en centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, y advierte expresamente de que "la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de exposición y transmisión". El resto de trabajadores deben esperar a la vacunación, en posteriores etapas, de "personal esencial de primera línea" u "otro personal esencial".

Él pide disculpas; Cs y Vox, su dimisión

Aún así Villegas ha insistido en que "se ha ofrecido (la vacuna) al personal de la Consejería de Salud porque creemos que entra dentro de lo que marca el Ministerio". Tras ello, aunque ha dicho que la decisión fue "la correcta a su modo de ver", ha pedido disculpas.

"A mí no me han pillado en nada, pido disculpas porque soy así. Porque sé que hay gente puede interpretar que esa forma de actuar, a mí modo de ver correcta, no es así, pido disculpas", ha asegurado.

Desde Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia ya han pedido su dimisión. La portavoz naranja del Gobierno de Murcia, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, ha asegurado en su cuenta de Twitter que "el protocolo de vacunación era muy claro en la Región de Murcia". "A los consejeros no nos corresponde vacunarnos todavía y es muy importante que seamos ejemplares", sentenció y señaló como "inadmisible" el comportamiento de su compañero de Gobierno.

Por su parte, desde Vox muestran su "máxima repulsa" por el hecho de que el consejero se haya "saltado el protocolo de vacunación" en plena pandemia y consideran que "debe dimitir inmediatamente".