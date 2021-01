El ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha hablado en La Noche de Dieter de esRadio de la situación que está viviendo nuestro país con el gobierno PSOE-Podemos al frente. "Se dice que está en crisis el modelo constitucional. Pero es más lo que pretenden: nos gobierna un frente popular, un proceso que quiere reemplazar un orden social por otro orden que es más bien el desorden", ha dicho. Mayor Oreja participará el próximo viernes en un acto para presentar la iniciativa Asamblea por la vida, la libertad y la dignidad, que quiere unificar agrupaciones de la sociedad civil para tener una única voz contra el Ejecutivo. Junto a él estarán, entre otros, María San Gil como presidenta de la Fundación Villacisneros.

En la entrevista, Mayor Oreja ha alertado de que estamos viviendo "un esfuerzo permanente por destruir" no sólo la Constitución, sino "los cimientos, los fundamentos, los valores cristianos que son la raíz de la civilización" y "cambiar conciencias con una labor de ingeniería social". "Es tal el volumen del proyecto que tenemos delante que es preciso unirse y crear una plataforma unitaria para que los españoles no se sientan huérfanos" ante leyes como la de la eutanasia, el aborto o la memoria democrática, entre otras .

Mayor Oreja apunta que se unen con "vocación de permanencia" para defender valores que ve en riesgo como el de la verdad, el significado de España, la monarquía o la libertad, incluida la libertad religiosa. "Esta es la crisis de entre las crisis" y eso exige "una plataforma para que en estos terrenos podamos dar la batalla".

Mayor Oreja ha querido separar esta lucha del plano político porque se trata de algo "prepolítico", una crisis que está "en el ámbito del dominio cultural". "Tenemos la crisis en los cimientos, no tenemos políticos que gobiernan, sino inventores de la naturaleza de la persona, de España". "Nuestra prisa no es el relevo, sino la necesidad de que en el ámbito de las ideas haya una alternativa", ha dicho Mayor, que no obstante piensa que aunque crean que "van a ganar por goleada", no lo harán porque "no hay sociedad que se edifique con sinrazones". "Hay que abandonar el sentimiento de derrota. El frente popular está ganando pero va a fracasar, la realidad se va a imponer. Hoy no hay alternativa política pero fracasarán porque la sinrazón gobierna España", ha afirmado.

El enfrentamiento PP-Vox

También ha hablado sobre esa ausencia de alternativa: "Fue un error lo que sucedió en el debate", ha dicho sobre el ataque de Pablo Casado a Santiago Abascal, "es un error romper de esta manera y no entender que tenemos enfrente un proyecto alternativo tan perverso que lo urgente es fortalecer un proyecto alternativo". Ha lamentado que los partidos de la oposición estén "en la competición" y ha considerado que la fractura impulsada por Casado "no es el camino". Según Mayor, no se gana elecciones "con la aritmética electoral" sino que "antes tiene que existir un proyecto", con "siglas distintas". "Es impensable que Vox haga desaparecer al PP y que el PP haga desaparecer a Vox. Los dos van a ser necesarios y hay que encontrar fórmulas de encuentro".

Sobre el adversario, el ex ministro del PP ha señalado que tiene como protagonistas al PSOE, ETA y ERC. "Nos gobierna un frente que va polarizando en la peor dirección a los españoles. Quieren recrear las dos Españas y el capitán general es ETA, porque ha mantenido viva la ruptura desde 1975, y tiene un embajador en Madrid que es Podemos", ha avisado. Para Mayor, ERC y ETA "son lo mismo en el sentido político de la palabra y cogobiernan España con Sánchez. Ese es el proyecto de ruptura que hoy nos gobierna".