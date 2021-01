Rocío Monasterio ha explicado en 'Es la Mañana de Federico' su preocupación sobre la evolución del coronavirus en España y en la Comunidad de Madrid, comentando que "por supuesto" el Ministerio de Sanidad "no ha contestado" a sus advertencias y peticiones sobre la posible llegada de la nueva cepa brasileña.

"Estamos en la misma situación que hace un año -ha dicho- cuando avisé de que entraban miles de personas de China y me acusaron de xenófoba". Y ha insistido en que "la cepa brasileña tiene unas características preocupantes" entre las que ha citado "un índice de mortalidad más alto y mucha capacidad de contagio.

Por esa razón, según la de Vox "hay que bloquear los accesos de todos los países que tengan la cepa brasileña", ha pedido, señalando que "es algo que no me gusta proponer porque a mí me gusta la libertad".

Monasterio se ha mostrado partidaria de una vacunación masiva de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño cuanto antes y para ello pide la ayuda del Ejército: "Tenemos una parte sanitaria en el Ejército que está perfectamente formada para poner vacunas, hacer test, etcétera. Metámoslos en la CAM". "Tenemos que conseguir una logística como la que tiene Israel. A los madrileños les daría mucha tranquilidad ver a los militares vacunando en las calles", ha añadido.

También ha compartido la estrategia de la Comunidad de Madrid de guardar la mitad de las vacunas suministradas para garantizar la segunda dosis, pero ha dicho que "hay que enseñar a Sánchez que podemos poner todas las vacunas", pero "tenemos que conseguir unos ratios de las vacunas que recibimos del 100%. Para eso, tenemos que aumentar la capacidad de vacunación".

Para llegar a ese volumen ha dicho que "hay que pedirlo formalmente a Margarita Robles y que nos diga que no. Tiene a los militares que sí saben de logística y de vacunación y quedará muy mal si contesta que no a la carta de Ayuso". Además, ha criticado la inacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien dice que "está entretenido trasladando presos para luego dar competencias a las cárceles del País Vasco, que es lo que quieren hacer".

Del último caso del consejero de Salud murciano que se ha saltado el protocolo de vacunación, la portavoz de Vox ha dicho que "es un tema de ejemplaridad. No puede haber un consejero que dé ese mensaje a los ciudadanos. El capitán es el último que abandona el barco. En Vox somos claros, hay que ser ejemplares y soy partidaria de que dimita. En las situaciones de crisis también se ve la calidad ética de nuestros dirigentes".

Elecciones en Cataluña y Madrid

Rocío Monasterio ha asegurado que las elecciones en Cataluña tienen que celebrarse el 14 de febrero porque "lo que vemos en esta situación es que se amenazan los cimientos de la libertad, creemos que cancelar unas elecciones crea un precedente muy peligroso, sobre todo en manos de algunos que pueden decidir aplazar unas elecciones en función de los resultados que tengan", y ha alertado que con un Gobierno social comunista como el que tenemos en España eso es algo que saben hacerlo porque lo han hecho en países como Venezuela.

"Cuanto antes podamos liberar a los compatriotas catalanes del yugo independentista mejor, así que yo soy partidaria de que se celebren las elecciones el 14 de febrero", ha añadido.

De la situación de Vox como partido de oposición, Monasterio ha reconocido que "es más cómoda esa labor", pero cuando han llegado a los distintos gobiernos "nos hemos encontrado que pensábamos que otros partidos tenían equipo de gestión sobresaliente y resulta que no los tienen". Y ha dicho que eso ha quedado patente con la nevada de la semana pasada que "era un tema de logística y previsión y no se hizo". Nosotros creeemos que tenemos los mejores equipos para gobernar y los hemos ofrecido, pero no nos han hecho caso", ha lamentado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.