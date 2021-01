Los políticos que se han saltado la lista de vacunación y sus lamentables explicaciones

Hasta la fecha hay un total de once altos cargos políticos que reconocen haberse saltado el protocolo de la campaña de vacunación contra la covid-19, cinco de ellos del PSOE, cuatro del PP, uno de JxCat y otro de Ciudadanos Demócratas e Independientes. El único que ha tenido que afrontar las consecuencias y se ha visto obligado a dimitir es el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas (de momento).

Manuel Villegas. Consejero de Salud de Murcia (PP)

El consejero de Salud de Murcia, el popular Manuel Villegas, y otros 400 cargos de su Consejería se saltaron la lista de vacunación y recibieron su dosis antes que otros colectivos vulnerables. Este miércoles comenzó pidiendo disculpas, pero finalmente a última hora de la tarde, se vio obligado a dimitir por las presiones de Ciudadanos y Vox.

Desde el PP de Murcia interpretan "que todo el personal de la Consejería de Salud formaba parte de ese grupo de riesgo que estaba establecido por el Ministerio" y recuerdan que el consejero de Salud "es sanitario", ya que es cardiólogo en el Servicio Murciano de Salud (SMS), aunque ahora no ejerce.

Esther Clavero. Alcaldesa de Molina de Segura (PSOE)

La alcaldesa de Molina de Segura (Murcia) asegura que recibió la vacuna contra la covid-19 por "ser paciente oncológica de alto riesgo y con una alta exposición social y no por ostentar un cargo público". Por el momento Clavero no ha dimitido, aunque PP, Cs y Podemos ya han pedido que asuma responsabilidades por saltarse la cola.

Ser paciente oncológica de alto riesgo no es un caso recogido en el protocolo de Sanidad, pero Clavero incluso se ha mostrado ofendida porque ha seguido trabajando a pesar de la pandemia: "Siempre me he mantenido en primera línea de trabajo durante el proceso de mi enfermedad y, pese a las circunstancias personales, desempeñando mi responsabilidad ante una situación extraordinaria".

Fran López. Alcalde de Rafelbunyol (PSOE)

El alcalde de Rafelbunyol (Valencia), Fran López (PSPV), recibió su dosis el pasado 27 de diciembre, aprovechando que vacunaba a los mayores de la residencia municipal que él mismo preside. Según explica le ofrecieron ponerse la vacuna porque "estaba allí", y sobraban dosis. El pasado domingo, López renunció a recibir la segunda dosis de la vacuna, necesaria para garantizar una protección eficaz frente a la covid-19.

Alcaldes de El Verger y Els Poblets (PSOE)

El matrimonio formado por el alcalde de El Verger (Alicante), Ximo Coll, y la alcaldesa de Els Poblets (Alicante), Carolina Vives, ambos socialistas, se pusieron la vacuna porque "sobraban dosis". Según Las Provincias, aseguran que no fue decisión suya, sino de la dirección del centro de salud de El Verger: "No le he quitado la vacuna a nadie, ¿iba yo a pedirlo? Ni pensarlo, con el miedo que tengo a las agujas", afirmó con rotundidad Ximo Coll. Aunque los dos han sido suspendidos de militancia, por el momento no han dimitido.

Francisca Alamillo. Alcaldesa de Torrecampo (PSOE)

La alcaldesa de Torrecampo (Córdoba) se suma a la lista de las vacunadas antes de tiempo aprovechando que sobraban dosis. La edil no se ha disculpado, lo ha hecho la dirección provincial del PSOE a través de un comunicado en el que sostiene que "la alcaldesa de Torrecampo, Paqui Alamillo, ha pedido disculpas por la polémica surgida a raíz de su vacunación contra la covid con las dosis sobrantes de la residencia municipal de mayores de la localidad". Por el momento solo está suspendida de militancia.

José Galiano. Concejal de Sanidad en Orihuela (PP)

El concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante), José Galiano, se vacunó el pasado 6 de enero en una residencia de mayores. Su explicación es muy similar a la del resto: "Yo estaba en el centro de salud y, cuando me dijeron que sobraban dosis, acepté ponerme una porque si no las iban a tirar", ha indicado Galiano, que es enfermero pero desde hace un año y medio está en excedencia.

Bernabé Cano. Alcalde de La Nucía (PP)

El alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, que también es diputado provincial en Alicante, se vacunó pero no se saltó el protocolo, según el PP provincial. En un comunicado alegan que Cano recibió la dosis en calidad de profesional sanitario ya que ejerce como médico del equipo de fútbol del municipio, que juega en Segunda B.

Por el momento sigue ostentando su cargo de edil, aunque los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV, han exigido su dimisión, una petición a la que posiblemente se sumará Cs.

Juan Bautista Roselló. Diputado provincial de Alicante (PP)

Juan Bautista Roselló también se suma a la lista de políticos vacunados saltándose su turno. Recibió su dosis el pasado martes y asegura que fue Salud Pública la que le obligó a hacerlo por trabajar en un centro psiquiátrico. "No era por una cuestión de riesgo personal, sino del riesgo que podemos tener los empleados de cara a la población que está enferma y que vive en este centro", ha justificado en una entrevista en Antena 3.

José Luis Cabrera. Alcalde Alcaracejos (PSOE)

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar... o algo similar debió de pensar el alcalde de Alcaracejos (Córdoba), José Luis Cabrera, que decidió confesar él mismo antes de que nadie le señalase. A través de una carta a sus vecinos, reconoció que el 31 de diciembre recibió una dosis de la vacuna porque sobraba y se lo pidieron los sanitarios, por lo que pide "perdón". También afirma que no ha obrado "con mala intención" y que no quiso beneficiarse de su situación como alcalde.

Jesús Fernández. Alcalde de El Guijo (CDEI)

El caso del alcalde de El Guijo (Córdoba) es todavía más surrealista. Jesús Fernández asegura que él no quería vacunarse porque no cree en la vacuna. A pesar de ello, un equipo de cuatro enfermeras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) le administraron la primera dosis contra la covid-19 el pasado 14 de enero, en la Residencia de Mayores Santa Ana, que es de titularidad municipal y de la que Fernández es el presidente: "Sobraron unas dosis y las enfermeras me dijeron que si no me vacunaba yo las iban a tirar, así que dije que sí".

Sergi Pedret. Alcalde Riudoms (JxCat)

El alcalde de Riudoms (Tarragona), Sergi Pedret, y un concejal del gobierno recibieron el pasado martes la vacuna en la residencia geriátrica L'Onada. Lo desveló Tarragonadigital y rápidamente el alcalde tuvo que sacar un comunicado para explicar que accedieron a vacunarse, a petición de los responsables de la residencia, para no tener que tirar dos dosis sobrantes de la jornada de vacunación.