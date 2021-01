Cifuentes sobre el acta de su máster: "Si hubiera imaginado que había una firma falsificada no lo hubiera exhibido"

La expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha asegurado durante el juicio por el caso Máster que "si hubiera imaginado que había una firma falsificada no lo hubiera exhibido". Cifuentes es juzgada por falsedad documental en la Audiencia Provincial de Madrid y la Fiscalía pide para ella 3 años y 3 meses de cárcel para la exdirigente del PP.

A preguntas de la Fiscalía, Cifuentes ha afirmado que ella no solicitó en ningún momento el acta de su Trabajo Final de Máster TFM en la Universidad Rey Juan Carlos porque "desconocía que existía". Además, ha añadido que tampoco sabía que el acta había sido falsificado y por eso lo exhibió en un vídeo en las redes sociales y se lo envió a los medios de comunicación.

Durante su declaración, Cifuentes señalaba que "no encontró ningún trabajo" de los que tuvo que realizar para el máster. "Quizá tenga que ver con el hecho de que mi vida como delegada era muy complicada. Tuve dos mudanza de domicilio y cinco mudanzas de despachos para que se haga idea de esos traslados y me he mudado a dos domicilios más pequeños. Parte de mis pertenencias están distribuidas en un trastero, en casa. No lo tengo. No tengo esos papeles. Probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones", recalcaba.

Cifuentes indicaba que le resultaba más cómodo trabajar sobre papel y no en un ordenador. "Cuando tenía los trabajos hechos, los mandaba en papel a través de alguien del equipo o de mi gabinete". "No guardo ningún ejemplar. He estado buscando el TFM. Eran trabajos de trámite que mandaba. He estado buscando otros trabajos a lo largo de mi vida académica. No he encontrado ninguno. No sé si es lo normal. Ni siquiera mi primer borrador que hice", recalcaba.

Además, relataba que hubo varios borradores del TFM, que mandó al fallecido director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, y quién le realizó algunas indicaciones. Posteriormente, añadía que entregó el TFM en un acto "informal" y ha reconocido que ni siquiera leyó el trabajo, indicando que solo habló algo en líneas generales y sobre la bibliografía.

¿Por qué hizo el máster?

La expresidenta de la Comunidad de Madrid explicaba que el exgerente de la Universidad, Dionisio Ramos, le habló del máster en noviembre de 2011 y decidió matricularse al poder compaginarlo con su trabajo como diputada parlamentaria y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Así, tendría un modelo no presencial con trabajos para suplir la asistencia y los exámenes.

"Enrique Álvarez Conde es la persona que me explica la dinámica o cómo suplir la asistencia y exámenes y quien me fija calendario. Son doce asignaturas. Conde me dijo que no me preocupara por no ir a clase y me dijo que era una modalidad con alumnos que trabajan. No me sorprendió porque había otras universidades con modalidad parecida. Por cada asignatura se hacía un trabajo. Todo a través de Álvarez Conde", afirmaba.