Cs pide a Sanidad un registro único de vacunación para toda España

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este viernes que si el Partido Popular gobernase en la Región de Murcia con mayoría absoluta, "no tenga ninguna duda nadie de que Manuel Villegas seguiría en su puesto tan ancho y no pasaría nada", en referencia a la dimisión del consejero de Salud murciano por saltarse la cola de vacunación junto a otros 400 miembros de su consejería.

En la rueda de prensa celebrada tras la reunión con los coordinadores autonómicos de la formación naranja, Arrimadas ha afirmado que "si no fuera por Ciudadanos, el consejero de Salud de Murcia, del Partido Popular, seguiría en su cargo" y ha cargado contra la dirección nacional de los populares por "salir a defender al consejero en un primer momento y a decir que no se tenían que tomar medidas".

Por ese motivo, Ciudadanos pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez la creación de un registro único de vacunación para toda España, con el objetivo de "conseguir mayor transparencia en la gestión de las vacunas". En segundo lugar, Cs plantea llevar a todos los parlamentos autonómicos un compromiso ético para que todos los partidos se comprometan a apartar de sus responsabilidades a los políticos que se salten la cola: "No puede ser que en un momento como este, la ciudadanía tenga sospechas de que la vacunación no se realiza con criterios técnicos y se vacuna al primer político que llega", ha señalado Arrimadas.

Bajar el IVA de las FFP2

Ciudadanos también ha anunciado que volverá a registrar en el Congreso la petición para bajar el IVA de las mascarillas FFP2, que países como Alemania ya han impuesto en comercios y transporte público: "En España desgraciadamente esas mascarillas, que son un bien de primera necesidad, siguen estando grabadas al 21% como si fuera un objeto de lujo cualquiera".

Arrimadas también ha recordado los falsos motivos que alegó el gobierno de Pedro Sánchez para no reducir el IVA de las mascarillas y ha pedido que "como siempre, no sean los últimos en hacerlo y que no pongan excusas porque Bruselas sí que deja bajar el IVA de las mascarillas FFP2".