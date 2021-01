El Mundo

"Las autonomías recurren al autoconfinamiento mientras Salvador Illa se vuelca en las elecciones catalanas". Y los catalanes dicen que le van a votar. Toíto p’a ellos.

Dice el editorial que Illa ya no está para pandemias ni gilipolleces, "el ministro de Sanidad solo atiende a los sondeos que el CIS de Tezanos parece haber elaborado obscenamente para condicionar el voto en las próximas elecciones autonómicas y facilitar la victoria del PSC".

"La aparente parálisis de Illa solo responde a una calculada estrategia para no tener que tomar ninguna decisión que pueda perjudicar a su candidatura electoral en Cataluña". Al tipo no le duelen prendas en poner en peligro la vida de la gente si eso le viene bien a su candidatura. Total, como en España ya no hay ni jueces.

Pero el colmo es lo de las vacunas. "Illa nunca ha estado a la altura del cargo". "Sin decoro alguno, ha demostrado lo poco que le importa la salud pública de los españoles y las consecuencias económicas que está provocando la prolongada parálisis de la actividad comercial". "Las ambiciones electorales son legítimas en toda democracia. Pero no a costa de poner en riesgo la vida de los españoles y de hipotecar la viabilidad económica del país". ¿No podrían adelantarse las elecciones catalanas a este mismo domingo? Antes de que nos mate a todos, digo.

Dice Fernando Palmero que "este Gobierno de progreso solo ha podido salvar su imagen mediante un potente arsenal mediático, una Fiscalía corrupta que evitará cualquier demanda contra miembros del Gobierno y una obscena falta de rubor de tipos como Illa. Que casi un mes después de que llegasen a España las primeras dosis de la vacuna, solo se haya inmunizado a un 2% de la población es producto de la incompetencia política y de la abulia".

Federico Jiménez Losantos denuncia los tejemanejes de Twitter, Facebook y Amazon, entre otras pequeñas corporaciones. "El martes tomó posesión de su cargo un presidente norteamericano al que consideran ilegítimo el 40% de sus conciudadanos, el 90% de los que votaron a Trump. De creer a los informadores españoles identificados con el aparato de poder izquierdista que, con las big tech y la casi totalidad de los medios de comunicación, han apoyado la campaña de Joe Biden, han tapado los delitos cometidos con su hijo y han ocultado su menoreo y su senilidad, son sólo 70 millones de pistoleros conspiranoicos, machistas y liberticidas, la basura blanca de la América profunda que Hillary Clinton llamaba 'deplorables' por votar a Trump".

"Triunfan también los que dicen que las big tech debieron hacer de big brother mucho antes, sólo contra Trump. Pero están recuperando el tiempo perdido. Han anulado decenas de miles de cuentas de deplorables que, al ser expulsados e infamados en la red, han perdido clientela, crédito bancario y hasta seguro médico. Pero con Lady Gaga y Míster Gagá, Zuckerberg y Pelosi, el NYT y la CNN, el sectarismo y la dictadura de lo políticamente correcto desaparecerán en EEUU. Vamos, que los deplorables se van a enterar". Suerte, Federico.

El País

Como curiosidad, El País de hoy ilustra su portada con ataúdes en Alemania, la misma foto que censuró en España.

El periódico del régimen está que se sale estos días. "La falta de control favorece la picaresca para adelantarse en la vacunación", dice. ¿Y quién es el responsable de la falta de control? "El ministro de Sanidad, Salvador Illa, instó esta semana a hacer 'una planificación adecuada' para evitar que se desperdicien inyecciones y señaló, en cualquier caso, que la potestad de sancionar estas malas prácticas corresponde a las comunidades". Oye, ¿se puede saber para qué le pagamos el sueldo a este señor?

Se agrava día a día la psicosis con Madrid. "Madrid deja de vacunar a sanitarios de primera línea", dice. "La Comunidad de Madrid ha decidido dejar de vacunar a los sanitarios que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus aduciendo que no tiene las suficientes dosis por el cambio de criterio en su distribución por parte del Ejecutivo central", lo que corrobora el propio periódico.

"Madrid recibía hasta ahora 48.750 dosis cada lunes, según la Consejería de Sanidad. Con el cambio de criterio del Gobierno de Pedro Sánchez, el lunes pasado fueron la mitad, 24.375 menos". O sea, que Madrid no ha decidido dejar de vacunar a nadie, sino que no tiene vacunas porque el Gobierno no se las da. Que trabajo me dan estos periodistas de El País, por Dios, todos los días desfaciendo sus entuertos.

"El Gobierno regional considera que esos recortes bien valen un nuevo choque con el Ejecutivo de Pedro Sánchez". Hay que ver esta Ayuso, cómo se pone por nada, mira que enfadarse porque Sánchez les robe las vacunas a los madrileños. Qué genio tiene esta mujer.

"¿No tienen vacunas?", se ha sorprendido José Manuel Freire, del PSOE. Pues verá usted, señor Freire, es que su colega Illa se las ha regalado a Andorra a cambio de un puñado de votos, que bien valen la vida de unos miles de madrileños.

La disparatada crónica, que firman Juan José Mateo e Isabel Valdés, cuenta también que "hay ejemplos de que antes y después del caos causado por el temporal de nieve Filomena ha habido personas que han recibido la vacuna sin que fuera su turno, como personal administrativo de hospitales, según ha denunciado el PSOE". ¿Eso ha denunciado el PSOE? Hay que tener cara. Vea aquí la lista de políticos socialistas que se han vacunado por la jeta. Y sin Filomena. Esther Clavero. Alcaldesa de Molina de Segura (PSOE). Clavero no ha dimitido. El alcalde de Rafelbunyol (Valencia), Fran López (PSPV), no ha dimitido. El matrimonio formado por el alcalde de El Verger (Alicante), Ximo Coll, y la alcaldesa de Els Poblets (Alicante), Carolina Vives, ambos socialistas, no han dimitido. Francisca Alamillo. Alcaldesa de Torrecampo (PSOE). Por el momento solo está suspendida de militancia. ¿Qué tienen qué decir a eso el PSOE y El País? Si les queda un ápice de vergüenza. Una es así de natural, cándida, ingenua.

Y el editorial… bueno, juzguen ustedes mismos, a mí me ha dejando sin palabras, y mira que es difícil. "El Gobierno tiene que hacer los deberes, pero también la oposición". ¿Mande? "El presidente del PP, Pablo Casado, debería dejar clara la disposición de su partido a apoyar en el Congreso las medidas necesarias para frenar la pandemia y llamar a la responsabilidad a todos los dirigentes con responsabilidad en la gestión. La incertidumbre que genera su política es un comprensible freno a la disposición del Ejecutivo a cambiar un marco que necesitaría un nuevo refrendo parlamentario". Literal, oigan, no he añadido ni quitado una coma. La culpa de que Illa se cruce de brazos es por la incertidumbre que general la política del PP.

Y por supuesto, Ayuso no puede faltar en este frenopático. "Especialmente penosa es la actuación de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta se empeña en la demagogia, el boicoteo y la confrontación. Las constantes reclamaciones respecto de las vacunas no consiguen ocultar su errática e ineficiente gestión". Pero como cabras. Ha llegado el momento poner un alambre de espino alrededor de esa redacción. Pueden ser peligrosos.

ABC

"Uno de cada cinco hospitalizados en España lo son por covid". "No nos andemos con interpretaciones equívocas y desdichadas: Illa no admite cambios en el toque de queda por la sencilla razón de que entonces debería retrasar las elecciones en Cataluña", dice Carlos Herrera. "Lo único que mueve a estos tíos es tacticismo político, no interés sanitario", no le den más vueltas.

Ignacio Camacho señala que "el famoso 'semáforo' elaborado por Sanidad está en todo el país en un rojo vivo, incandescente, y más de la mitad del territorio se encuentra en situación técnica de peligro extremo según los indicadores del propio ministerio". Pero ese semáforo se ha quedado viejo.

"En otoño la prioridad oficial, la que justificó el cierre madrileño, consistía en el solemne compromiso de salvar vidas. Ahora se trata de salvar votos, en concreto los del Partido Socialista". ¿Volverá la fiscalía a negarse a procesarles por homicidio voluntario?

La Razón

"Moncloa frena el toque de queda para salvar el 14-F". Francisco Marhuenda denuncia los crímenes de Illa y Sánchez contra la población de Madrid.

"Madrid ha tenido que suspender la vacunación a los sanitarios en primera línea por falta de dosis. Los madrileños se lo tienen que agradecer a la magnífica planificación de la pareja feliz que dirige el ministerio. En cambio, Sánchez no ha tenido inconveniente en regalar 30.000 vacunas a Andorra, porque es bueno no olvidar que hay 15.000 votantes catalanes y las elecciones autonómicas son dentro de unos días".

"Illa y Simón han decidido castigar a Madrid, que había planificado bien, entregando las dosis que le correspondía a otras comunidades más afectas a la Nueva Política. La situación es tan escandalosa como indignante". Qué coño, es delictiva. Un crimen contra la población madrileña.

"A pesar de ello, la izquierda mediática seguirá atacando a Ayuso, mientras ensalza a la coalición gubernamental". Sí, vuestra izquierda mediática.