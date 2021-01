Robles exige explicaciones al JEMAD por su vacunación y la de otros altos mandos militares

El proceso de vacunación interno de las Fuerzas Armadas se ha visto salpicado por la polémica. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este viernes que ordenado un informe explicativo urgente, que se deberá entregar a lo largo de esta misma jornada, sobre el proceso de vacunación que se está siguiendo en el Estado Mayor de la Defensa, después de que el propio organismo haya reconocido que ya se ha vacunado ya al JEMAD y a otros altos mandos.

La propia ministra ha reconocido que no tenía conocimiento hasta esta misma mañana de que el máximo responsable operativo de las FAS y otros altos mandos habían sido vacunas contra el coronavirus en las últimas horas. Ahora, será el propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del Aire Miguel Ángel Villarroya, el que tenga que informar extensamente a la ministra de por qué ya ha sido vacunado.

"Yo le he pedido al JEMAD que me haga un informe, que deberá llegarme a lo largo del día, para explicarme lo sucedido y, en función de lo que diga el informe, pues veremos. En todo caso, yo sé que el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) trabaja siempre con muchísimo rigor e, insisto, he pedido un informe en el que se me explique detalladamente cómo se está gestionando el plan de vacunación dentro del EMAD", ha dicho la ministra.

Fuentes del Ministerio de Defensa ya explicaron hace unos días que el plan de vacunación que tenía era comenzar en primer lugar con las unidades que iban a salir de inmediato a misiones en el exterior, algo que ya se ha hecho, según han confirmado ahora fuentes militares. Entre esos, estaría la tripulación del Buque de Asalto Anfibio L-52 Castilla y del cazaminas M-36 Tajo, que salen al mar en febrero. También de los próximos relevos para Líbano o Irak.

Después llegaría el turno de los sanitarios militares -tanto de bases como de centros de enseñanza- y, tras ellos, la cadena de mando del propio Estado Mayor de la Defensa siguiendo un criterio de edad.

La vacunación del JEMAD y otros altos mando del Estado Mayor se habría realizado siguiendo ese tercer criterio, el de edad. Se da la circunstancia de que en las Fuerzas Armadas coincide que las personas de mayor edad son la que ostentan las mayores graduaciones. No en vano, los mandos con mayor graduación en las Fuerzas Armadas superan todos los sesenta años de edad, es decir, son todos población de riesgo.

Hay que recordar que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas tienen un plan de vacunación propio, que no sigue los procesos del plan general que se está utilizando para el resto de la población.