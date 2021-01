Rosa Díez: "Que en Cataluña pueda ganar Illa es de psiquiátrico"

Rosa Díez ha seguido dando motivos en Es la Mañana de Federico para seguir #OrganizandoLaResistencia en función a lo que hacen "el caudillo Sánchez y los suyos". Además ha señalado que "no son errores, ni es solo sectarismo o incompetencia, es una estrategia para destruir la convivencia entre españoles y así apalancarse en el poder".

En primer lugar ha señalado cómo "Iglesias no sólo insultó en TV a los exiliados sino que le ha dado una coartada a los delincuentes, concretamente al prófugo Puigdemont, que utilizará los argumentos del vicepresidente para su defensa política en los foros internacionales". Iglesias que está "re-imputado y Sánchez lo mantiene, por tanto está tan corrompido como él".

Nefasta gestión de las vacunas

En segundo lugar esta semana hemos visto la nefasta gestión con las vacunas. "La casta política va a alcanzar la inmunidad de rebaño", ha dicho Rosa Díez sobre los numerosos casos que se empiezan a conocer de políticos que se vacunan sin que les corresponda. Precisamente Vox ha registrado en el Congreso una pregunta sobre si algún miembro del Gobierno se ha vacunado.

Al respecto Rosa Díez ha apuntado que "no consta a los que Sánchez ha llevado de vacaciones pese a que lo pide hasta transparencia, van a decir esto". No obstante, ha matizado que "el problema es la golfería, si los políticos hubieran explicado que hay casos que tienen que vacunarse por motivos de salud pública pero cuando lo hacen de forma oculta es porque saben que está mal".

Como punta del iceberg de la nefasta gestión de la pandemia está "el tal Simón que ha pasado de decir en una semana que la cepa británica era marginal a que va a ser predominante, y sigue ahí porque han hecho del engaño una estrategia pero sus engaños cuestan vida". Y junto a Simón Salvador Illa, "el ministro de Sanidad responsable de que España sea el país con más muertos y contagiados por 100.000 habitantes y que ahora es candidato". No sólo eso, sino que "el CIS dice que a lo mejor gana lo que demuestra que el problema en Cataluña es psiquiátrico" ya que "Illa en cualquier país democrático estaría dimitido y en el banquillo".

La semana ha terminado además con la aprobación de un decreto para legalizar la okupación de viviendas. "Aprovechan el estado de alarma para decir que okupar la casa de un ciudadano español, salvo que seas vicepresidente y te llames Iglesias, resulta que es legal". Para Díez "es uno de los atentados más graves, la vivienda es sagrada". Entretanto, "el CGPJ vuelve a alertar sobre lo que está pasando en España contra la justicia independiente" y "denuncian que no sólo va contra la Constitución española sino contra los tratados de la UE". El hecho del asalto a la Justicia se debe a que "ellos saben que algún día les tendrán que juzgar y si hay jueces independientes terminarán en la cárcel".

Por último, ha comentado Rosa Díez que "en la Constitución española, igual que en la alemana por ejemplo, hay un artículo 155 que permite que si un gobernante autonómico, federal en el caso de Alemania, se vuelve loco y no cumple la ley el Gobierno puede entrar en esa administración". El problema es que "no tenemos un 155 cuando es el Gobierno el que no respeta la ley y quien atenta contra el interés general". Por tanto, ante eso "la respuesta debe ser política y los ciudadanos tenemos que estar preparados para el día que podamos salir a la calle por miles y echarlos a gorrazos".