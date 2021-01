La "lideresa consorte" la lía parda con las feministas bregadas cuando Irene veía a los Teletubbies

El Mundo

"Yolanda Díaz a José Luis Escrivá en una bronca entre cuatro ministros: "¡A mí no me digas nada, que yo no soy de Podemos!". "Bronca por las manipulaciones atribuidas a Iglesias". El Perfectus Detritus del Gobierno. Qué digo, es el perfectus detritus de España, no seré yo quien le quite méritos al moñas.

"El separatismo quiere un confinamiento domiciliario para boicotear el 14-F". Pues lo tienen fácil. Que retiren su apoyo a Sánchez para permanecer en Moncloa y verán que rapidito cambia de opinión y deja tirado a Illa.

Dice Santiago González que "el principal problema del ministro para gestionar el asunto no es su abisal incompetencia; es que no le importa y no considera que deba más dedicación a la salud de los españoles que a su voluntad de ganar las elecciones y presidir la Generalidad, eso son los hechos, por más que sus palabras traten de convencer de todo lo contrario". Otra vez girando en torno a Cataluña. Que se lo lleven ya, si aquí no lo queremos para nada.

Jorge Bustos cree que ya hemos alcanzado la ansiada inmunidad de rebaño. "Hace tiempo que vemos pasar los escándalos como las vacas el tren". "La inmunidad al escándalo avanza a buen ritmo por esta España deficiente, mórbida y espesa que se va reconciliando con su vieja alma de criada. Que no deja de ver todo lo que hacen los señores pero lo olvida pronto por la cuenta que le trae. Ellos son personas avanzadas, de lo más progresista, y sus razones tendrán. Y además los otros lo harían igual o peor. Mientras queden garbanzos en la olla, Virgencita, Virgencita, lo nuestro será ver, oír y callar". Habla por ti, Bustos, hay mucha gente que denuncia a diario los desmanes del gobierno. Sobre todo los que no pastan en ca Ferreras.

El País

El encono contra Madrid abriendo portada. "Madrid avanza también hacia el confinamiento de facto". "Si la presidenta había avisado el miércoles de que con ella no contaran para hundir la hostelería, su defensa del sector se queda ahora en dejarle abrir hasta las 21.00, con grupos de cuatro personas como mucho en las mesas tanto en el interior como en el exterior, sean o no convivientes". Jódete Ayuso, les falta decir.

Julio Llamazares es el encargado hoy de echar pestes de Madrid. "Les faltó tiempo a las autoridades madrileñas, abanderadas del ultraliberalismo, para pedirle al Gobierno de la nación la declaración de zona catastrófica ¿En qué quedamos, en que el Estado debe desaparecer o en que ha de estar ahí sólo para cuando lo necesites?". Vamos a ver chaval, los recursos del Estado, el dinero del Estado y todo lo que tiene el Estado lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos, por lo que es nuestro. Así que mientras haya que pagar impuestos al Estado tenemos derecho a exigirle, no pedirle, que lo use en beneficio de quien se los paga, no para subirse el sueldo mientras la gente cierra sus negocios.

ABC

"Illa dejará de ser ministro sin rendir cuentas al Congreso". "El ansiado proceso de vacunación se está convirtiendo en una inmensa chapuza para la que solo oímos las excusas de unas autonomías completamente desprotegidas", dice el editorial con razón. "El estado de alarma es un salvoconducto para que Sánchez ignore al Parlamento, desprecie a la oposición y comprometa a las autonomías. Desde luego, no se está usando para luchar con eficacia contra la pandemia, sino para que Moncloa haga ostentación de su poder. Sánchez miente, Illa está de campaña, y Fernando Simón confunde".

Lo de Simón es otro cantar. Dice Isabel San Sebastián que "echar una moneda al aire arrojaría resultados más fiables que su palabra. ¿Conoce este individuo la vergüenza? La única razón plausible para explicar su permanencia en el cargo es su disponibilidad a decir sin sonrojarse una cosa y su contraria, obediente a la voz de su amo, unida a una mediocridad absoluta; esto es, a la ausencia de cualquier luz capaz de proyectar sombras sobre un jefe cuya indecencia supera incluso la suya".

"Ahora que, por fin, se anuncia la inminente dimisión de este candidato socialista disfrazado de ministro, sería muy de agradecer que se llevara consigo a Simón. Así él conservaría a su leal escudero y nosotros mataríamos dos pájaros de un tiro". Chupi, al fin una buena noticia. Como dice Luis del Pino, ¿este sujeto no tiene a nadie que le quiera bien y le aconseje que se vaya ya? Es el hazmerreír de todo el país, el juguete roto de Sánchez que ya solo sirve como diana de chistes y chanzas de toda España. Un poco de dignidad, señor Simón.

Menos mal que Luis Ventoso nos libera de Illas, Simones y pandemias. Nos cuenta la que tiene liada Irene con las feministas de toda la vida, hasta el gorro de esta niñata. La "lideresa consorte" ha logrado "cabrear a las defensoras históricas de los derechos de las mujeres, que ya estaban en la brega cuando Irene veía a los «Teletubbies». Estas mujeres ha pedido a Sánchez que eche a Irene Montero" y "acusan de déspota a la expresiva hacendada serrana, que ha trepado en política merced a algo tan feminista como la promoción digital de su pareja masculina (y superior partidario)".

La favorita del moñas se ha puesto como una hidra porque Lastra le ha pisado una de esas bobadas en las que se gasta nuestros dinero. La culpa la tiene Sánchez, claro, por poner "a una iluminada radical sin preparación para un cargo ministerial". ¿Iluminada radical? Esta es una pija aprovechada.

La Razón

"Moncloa valora que Illa siga en Sanidad hasta que el TSJC decida el 8-F". ¿Este tribunal de qué va? O decide ya o va a ser cómplice de asesinato. Las elecciones se tienen que celebrar sí o sí. Nos va la vida en ello.

Eduardo Inda se confiesa. "Me encanta Ayuso. Me encanta ese punto entre naif y killer con el que despacha a la más que presunta delincuente Isa Serra y al repugnante cinismo sanchista". "Me encanta la cara de tolai de una oposición que ya no sabe qué hacer para descalificar un hospital Zendal que está librando de la parca a miles de personas". "Ladran, luego cabalga". Lo mejor es su capacidad para sacar de quicio a la izquierda mediática. Lo que me hace disfrutar.