Santiago Abascal: "El PP no sabe dónde está, actúa como un pato mareado"

Santiago Abascal nos recibe en su despacho del Congreso de los Diputados, a tan sólo unos días de que comience la campaña electoral en Cataluña. La entrevista se desarrolla en plena publicación del CIS, que recoge un sorpasso de Vox al PP en esta comunidad. Sería la primera vez que los de Abascal consiguen adelantar a los de Casado en unas elecciones autonómicas, que servirán, también, para que ambos partidos midan fuerzas después de la moción de censura a Pedro Sánchez.

El próximo 14-F hay elecciones en Cataluña ¿habrá sorpasso al PP?

Vox va a tener un resultado excepcional en Catauña. Si ese sorpasso se produce será un premio a la autenticidad de Vox, a la claridad de Vox y a la esperanza que Vox ha despertado en cientos de miles de catalanes.

¿Qué resultado considerarían bueno en Cataluña?

Entrar en el Parlamento de Cataluña. Vox ha demostrado que ha tenido una gran capacidad de influencia política en Cataluña sin tener representación, sin un solo diputado. Simplemente entrar va a ser un salto cualitativo importantísimo. Muchos catalanes se van a sentir acompañados y que van a recuperar la esperanza. No vamos a decir que vamos a hacer lo que nadie ha hecho porque hubo un tiempo en el que el PP dio la batalla en Cataluña y Cs dio esperanza, y Vox va a recuperar esa esperanza con el mensaje más beligerante que se ha planteado contra el separatismo.

¿PP y Cs ya no generan esperanza?

Han defraudado a muchas personas. Estamos viendo de qué es capaz el Gobierno del frente popular con una pequeña mayoría, pero el PP con la mayoría absoluta más amplia de la democracia, se demostró impotente a la hora de combatir el golpe separatista en Cataluña. Tuvo que salir el Rey a hacer lo que no hacía Rajoy, por tanto, afirmo con rotundidad, que el PPC no defiende ya las posiciones firmes que defendió en otros tiempos como, por ejemplo, con Alejo Vidal Quadras. Cs obtuvo un gigantesco respaldo y tiró la toalla, abandonó la plaza. Quienes apuesten por Vox en Cataluña pueden estar seguros de que no vamos a dejarles abandonados, ni vamos a cambiar nuestro discurso.

El líder de Vox, Santiago Abascal junto a Maite Loureiro. | D.A.

Y al PSC, ¿le considera constitucionalista?

Le sitúo igual que al PSOE, en el oportunismo, en la traición, en la confusión. Quienes voten al PSC no saben muy bien qué van a votar. Nos dirigimos, también, a muchos catalanes que habían votado a los socialistas, y que se han sentido abandonados. Se ha entregado a todas las estrategias del separatismo, no sólo no ha sabido combatirlo, sino que ha sido cómplice. Sabemos que una parte de ellos ya han decidido confiar en nosotros.

¿Estarían dispuestos a apoyarle para evitar un Gobierno separatista?

En realidad, esa es una disyuntiva falsa. Hoy en día el PSC y ERC son aliados, Illa y Rufián son socios, con lo cual, lo más factible es que haya un Gobierno de separatistas y aquellos que se han rendido ante el separatismo. Ambos forman parte del Frente Popular y nosotros somos la oposición total a eso. Vox no está destinado en estas elecciones a decidir el futuro Gobierno de Cataluña, Vox está destinado a empezar a construir una oposición que será Gobierno en el futuro.

¿Cómo valora la candidatura de Salvador Illa?

Como un insulto. Debería haber dimitido por haber protagonizado los peores registros de mortalidad por habitante, con los peores confinamientos domiciliarios, no es un ejemplo para nada. Me alegro de que deje de ser ministro cuanto antes y me gustaría que los catalanes le propinasen un buen varapalo electoral.

Coinciden con el Gobierno de Sánchez en su negativa a los confinamientos…

No nos importa, pero creemos que no tenemos ninguna coincidencia real con el PSOE, de ningún tipo, porque si creen que tiene que hacer confinamientos, los hará. No les han importado las consecuencias, cómo ha afectado al turismo, a la hostelería…

Pedir confinamientos domiciliarios, como hace el PP, es una insensatez que contribuye a la ruina

¿Qué alternativa hay entonces?

Santiago Abascal, en su escritorio. | David Alonso Rincón.

El confinamiento domiciliario no impidió que España protagonizase los peores datos de toda la epidemia a nivel global y, además, nos ha conducido a los peores datos económicos. España está al borde de la ruina. Que ahora algunas comunidades, gobernadas por el PP, pidan confinamientos domiciliarios, o adelantar los toques de queda, es una auténtica insensatez, la mayor contribución a la ruina provocada por los socialistas que podía hacer el PP. Hay que hacer más pruebas, más hospitales, para evitar que se colapse la atención, y continuar viviendo, no podemos parar la economía. España debe protegerse pero no puede detenerse porque eso, al final, provocará una ruina que afectará a la salud de una forma más trágica que la enfermedad, y además a largo plazo.

¿Apoyan la construcción del Zendal?

Sí, lo que nos sorprende es que sólo se haya construido un hospital en todo este tiempo. Tenía que haberse hecho lo mismo en toda España.

¿Cómo valora la gestión del Gobierno en la pandemia?

De la peor forma posible, no sólo ha hundido la economía y se ha mostrado incapaz de combatir la epidemia, sino que ha aprovechado para avanzar en su agenda ideológica, para dividir a los españoles, atacar a las instituciones, desde el Rey hasta los jueces. Este gobierno no merece una moción de censura, las merece todas.

Considerar ilegítimo al Gobierno ¿No supone poner en duda las instituciones?

Las instituciones las pone en duda Pedro Sánchez, no hay nada más importante que la verdad en política. Cuando un político dice una cosa a los electores, y al día siguiente hace la contraria, ha obtenido ilegítimamente los votos. No significa que digamos que ha llegado ilegalmente al poder, porque mentir no es ilegal, pero es ilegítimo llegar de esa manera al poder. ¿Qué dirían de nosotros si hiciéramos lo mismo? Dirían cosas mucho peores.

¿Qué opinión le merece ahora Donald Trump?

Lo peor que ha hecho Trump durante este tiempo ha sido no combatir con la dureza que debiera toda la violencia antifa, terrorista y del Black Lives Matters, que se organizó con una excusa para desestabilizar a la sociedad norteamericana. Quizá pensó que de esa forma podría ganar las elecciones, que esa conflictividad enervaría más a sus electores, pero sólo lanzó el mensaje de que todo era posible. Ha habido gente que ha creído que podía tomar el poder por su mano. Ha habido cuatro lunáticos, cuatro frikis, que se han confundido y han pensado eso.

Con la llegada de Joe Biden al poder y su anuncio de deshacer las leyes de su predecesor ¿quedará algo de su legado?

La rebaja de impuestos, la creación de empleo, la defensa de su soberanía, o no haber introducido a EEUU en ni una sola guerra, es una obra política que debe ser aplaudida, más allá de que no sólo condenamos, sino que deploramos el asalto al Capitolio, que ha sido utilizado por la izquierda para acabar el debate sobre el proceso electoral.

¿Qué le parece la comparación hecha por Aznar entre el Capitolio y el 1-O?

Prefiero no hacer valoraciones.

También ha dicho que los populismos están destinados a desaparecer como en el caso de Trump ¿se dan por aludidos?

El populismo es una referencia histórica del PP, parece que hay populismos buenos y malos, pero el populismo, tal cual, era algo reivindicado por la Alianza Popular en la que militaba Aznar. Este debate terminológico sobre el populismo es bastante ridículo. ¿Realmente, qué es el populismo? Algunos dicen que es ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos para caricaturizar a quienes tenemos posiciones contundentes. Otros pueden decir que es defender los intereses del pueblo. Solo es una palabra y me importa bastante poco lo que haya dicho Aznar, a mí lo que me importa es defender los intereses de los españoles, que le llamen a esto como quieran.

Me da la risa cuando nos definen como populistas

Abascal, sentado en el sofá de su despacho. | David Alonso Rincón.

¿Le ofende que le llamen populista?

Me resulta irrelevante, me da la risa, nos han llamado tantas cosas desde que Vox apareció, que una más no nos mueve una pestaña.

¿Estarían dispuestos a gobernar con el PP a nivel nacional?

Esa pregunta ya la ha respondido el PP, que está en disposición de entrar al gobierno de la mano del PSOE, que quiere reeditar el bipartidismo. Tenemos claro que el PP y Vox son partidos distintos, pero siempre hemos dicho que podemos colaborar, lo hemos hecho lealmente, y lo seguimos haciendo, con muchas discrepancias. Seguimos en la misma posición política, es el PP el que actúa como un pato mareado, da bandazos. Es el PP el que no sabe dónde está, cuando sepan dónde están, quiénes son sus aliados, pues volveremos a hablar.

¿Y a nivel municipal o autonómico, entrarán en gobiernos con el PP?

Nos sentiríamos más cómodos gobernando en solitario, ese es nuestro objetivo, y eso se va a producir. Vox es una fuerza que va a crecer y que está destinada a ser una fuerza mayoritaria. Nuestra aspiración es ser el primer partido de España, no el segundo y sumar con otro. Queremos ser partido de gobierno, pero se irá viendo caso a caso.

Girauta siempre tendrá abiertas las puertas de Vox

En esa idea de sumar ¿valoran incluir a Juan Carlos Girauta en sus filas?

Yo tengo todo el aprecio por Juan Carlos Girauta, me parece un hombre de extraordinaria valentía y valía, pero he leído recientemente sobre su voluntad de no participar más en la vida política, y él sigue haciendo una gran contribución a su patria, y a la libertad, desde donde él quiera hacerlo. Lógicamente, él siempre tendrá las puertas abiertas de un proyecto como este en el que caben cada vez más españoles.