El TSJC investiga al número 2 del PP catalán por una supuesta agresión sexual a una compañera de partido

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga desde noviembre del año pasado al secretario general del PP de Cataluña, Daniel Serrano, por un supuesto delito de agresión sexual y dos de lesiones. La denuncia fue presentada por la secretaria "Mujeres en Igualdad" del partido, con quien el imputado habría mantenido una "relación sentimental sin compromiso de convivencia" que comenzó en marzo de 2015 y terminó en otoño del año siguiente. La denuncia se presentó en noviembre de 2019 en un juzgado de violencia contra la mujer de Barcelona, que lo derivó a un juzgado ordinario al entender que no había una relación de pareja. Dado que Serrano era diputado en el "Parlament", el expediente ha acabado en el TSJC.

Serrano, que va de número cuatro en la lista del PP por Barcelona para las próximas autonómicas, ha emitido un comunicado en el que afirma que "los hechos son falsos y responden a una extorsión en base a un chantaje que se hace público en plena campaña para erosionar mi imagen. Confío plenamente en la justicia".

Según la denunciante, al poco de comenzar las relaciones sexuales, Serrano habría mostrado un comportamiento violento y le habría causado hematomas en los brazos y en un pómulo. La mujer alega que al principio consideró que ese comportamiento era excepcional, pero su impresión cambió cuando en noviembre de 2016 el imputado la habría forzado de manera violenta "sin consentimiento ni acuerdo previo".

La mujer asegura que trató de obtener explicaciones por parte de Serrano, quien negó en todo momento haberse comportado de esa manera. Dice también que llegó a amenazarla y que a partir de esas discusiones, comenzó a ser apartada de las reuniones de la ejecutiva del partido y que se no le comunicaban otros actos y encuentros. Serrano, según consta en la denuncia, le llegó a decir que "soy abogado y casos como el tuyo he llevado 600 y los he ganado. Ya ves lo que me preocupas". También alega la mujer que tardó en denunciar el caso por el miedo que le provocaba el control que Serrano ejercía dentro del partido.

La fiscalía del TSJC ha avalado la apertura de una investigación pues considera que de los hechos relatados por la mujer se desprende un delito de agresión sexual y dos de lesiones. Serrano declaró a mediados de diciembre ante el TSJC, donde afirmó que las relaciones sexuales fueron consentidas y que no hubo violencia ni provocó lesiones a la mujer.