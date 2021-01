Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, "no reconoce de manera consistente a sus familiares cercanos" y "es totalmente dependiente para todas las actividades de la vida diaria, incluso las más básicas", alega su defensa en un escrito remitido a la Audiencia Nacional.

El letrado Cristóbal Martell ha solicitado al juez Santiago Pedraz que se archive la causa contra Ferrusola porque "no tiene la capacidad de juicio ni la toma de decisiones conservadas", según un informe de la unidad de Neurología del Hospital de Sant Pau de Barcelona con fecha de 27 de noviembre de 2020 y que sitúa el comienzo del proceso degenerativo en 2018. La caída sufrida en agosto del pasado año en la casa familiar de Queralbs habría agravado la enfermedad de alzheimer que sufre la esposa de Pujol, de 85 años. Ferrusola tiene muy deteriorada la memoria tanto a corto como a largo plazo, aún puede leer pero no comprende los textos, emite frases incoherentes, presenta un lenguaje poco fluido y comprende órdenes básicas pero no puede, por ejemplo, mantener su cuidado personal.

En otro informe médico firmado el pasado 8 de enero por el doctor Jaume Padrós, decano del Colegio de Médicos de Barcelona, se afirma que "la paciente no se encuentra en condiciones de poder prestar declaración ante un tribunal por incapacidad de comprensión, tanto del objeto como de las consecuencias, así como de evocar hecho o interpretar la realidad pasada o presente, sin que pueda descartarse que una situación como esta pueda generar en la paciente una situación de estrés/ansiedad que empeoren todavía más su estado cognitivo".

El juez José de la Mata mandó al banquillo a la familia Pujol al completo el pasado mes de julio al entender que formaban parte de una organización criminal que "aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas". Ahora es el juez Santiago Pedraz quien deberá decidir si archiva la causa en el caso de Marta Ferrusola.