España está a punto de cumplir un año sumida en una crisis sanitaria y económica de proporciones catastróficas. La pandemia de coronavirus y su gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez han colocado a España en una situación muy crítica que ha profundizado problemas como el territorial.

Uno de los que más ha criticado el papel del Gobierno ha sido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. En una entrevista en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha asegurado que "no hay nada que haya disuelto tanto esta nación como esta crisis". Por este motivo ha remarcado que desde las CCAA "llevamos muchos meses tomando decisiones con una pistola en la cabeza". Igea ha añadido que con este Gobierno es "o esto o el caos" y que "moralmente, la situación es muy compleja. Estamos siempre al límite".

"Te estás jugando la vida de miles de personas y vas siempre al límite de la ley", ha señalado Francisco Igea que cree que "es una pena" porque "no ha habido ninguna capacidad de unir a la nación". Desde el Gobierno "no hay liderazgo. Sólo hemos tenido discursos de Churchill de Carrefour", ha añadido.

En este sentido ha defendido las medidas que ha tomado su comunidad autónoma, que preside Alfonso Fernández Mañueco, como adelantar el toque de queda a las 20:00h. Estas medidas le han servido a la Junta de Castilla y León para tener un enfrentamiento con el Gobierno de Sánchez que no quería modificar el decreto del estado de alarma. Igea ha comentado que "lo que hemos hecho es algo que se ajusta a la ley" y que "el Tribunal Supremo tendrá que decidirlo". Desde CyL creen "en el Estado de derecho y estamos a lo que diga el TS". Para Igea, en esta situación Mañueco "actúa como delegado del Gobierno" y por ese motivo "los actos del presidente son actos del Gobierno". Cree que "es difícil que una administración vaya en contra de sus propios actos".

Igea piensa que "se han perdido grandes oportunidades" a la hora de sustituir a Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad por Carolina Darias. Ha dicho que "teniendo personas como Rafa Abengoa, que es un tipo que conoce la Sanidad, hemos nombrado en mitad de una pandemia a una persona que va a seguir haciendo lo mismo".

La guerra de las vacunas

El vicepresidente de Castilla y León también ha comentado la situación de la falta de vacunas. Ha asegurado que "lo que nos está ocurriendo es una cosa que era de esperar" "Cuando todo el universo compite por un solo producto, ocurren estas cosas si uno no tiene la potencia de juego y, entre comillas, los escrúpulos que no tienen otros", ha dicho.

Sin embargo ha defendido que la UE centralice las compras de las vacunas porque "si hubiéramos jugado solos, estaríamos muertos en este juego. Para que la gente lo entienda, el mercado farmacéutico es de los pocos que funcionan con precios ocultos, con contratos ocultos". "La gente no sabe la capacidad de presión, de corrupción, que tiene el mercado de la industria" farmacéutica. Francisco Igea piensa que "es evidente y hay que hacer algo a este respecto. Si esto lo hubiéramos hecho desde las CCAA, ¡imagínese la que tendríamos en este momento!". Y ha remarcado que es como "si le decimos a la gente que se busque la vida estamos cerca de la selva".

Sobre la vacunación de algunas personas que no estaban en los grupos de riesgo ha defendido que se les administre la segunda dosis cuando les corresponda. Igea ha dicho que "la vacuna da cierta inmunidad con la primera dosis" y que como necesitan "vacunar a esas personas que acumulan la mortalidad", "no se perjudica a nadie en este caso".

Críticas a los hospitales contra el coronavirus

Además, el vicepresidente de Castilla y León ha dicho que "cree que Madrid ha hecho cosas buenas, como apostar por los test de antígenos". También ha criticado cómo se ha atacado a los hospitales de refuerzo contra el coronavirus como el Hospital Zendal.

Ha señalado que "la imagen que damos es penosa" y que en "este país hay días que uno se deprime, somos la gente más sectaria del mundo". "Yo no puedo criticar que unos señores hagan un hospital, pero no todo puede ser negro o blanco. Estamos enfermos en los dos lados. Esto es una locura. No puede ser que se estén muriendo miles de personas y nosotros estemos metiéndonos el dedo en el ojo", ha destacado.